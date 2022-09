US Open: इगा स्वियातेक ने पहली बार जीता यूएस ओपन का खिताब, ट्रॉफी के अंदर मिला सरप्राइज गिफ्ट

न्यूयॉर्क: कनाडा की टेनिस खिलाड़ी इगा स्वियातेक ने आर्थर ऐश स्टेडियम में ट्यूनीशिया की ओन्स जेबूर को सीधे सेटों में हराकर यूएस ओपन का महिला एकल का खिताब जीत लिया। इसी के साथ यह खिताब जीतने वाली वह पोलैंड की पहली महिला बन गई हैं। पोलैंड की इस खिालाड़ी का 2022 का यह दूसरा बड़ा खिताब था।

दुनिया की मौजूदा नंबर एक महिला टेनिस खिलाड़ी स्वियातेक ने इसी साल जून में फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था। स्वियातेक का यह तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब भी है। यूएस ओपन के फाइनल में स्वियातेक ने ओन्स जेबूर को 6-2, 7-6 (5) से मात दी।

