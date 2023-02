Tulsidas Balaram: 36 मैच और 10 गोल, एशियाई खेल में स्वर्ण पदक, 1960 रोम ओलंपिक में किया था कमाल, जानें कौन थे फुटबॉलर और ओलंपियन बलराम

Highlights बलराम उत्तरपारा में हुगली नदी के किनारे एक फ्लैट में रहते थे। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के ‘टैलेंट स्पॉटर’ के रूप में भी काम किया था। संतोष ट्रॉफी में बंगाल और हैदराबाद का प्रतिनिधित्व किया और सफलता हासिल की।

Tulsidas Balaram: भारत के एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता फुटबॉलर और ओलंपियन तुलसीदास बलराम का लंबी बीमारी के कारण गुरूवार को यहां निधन हो गया। उनके परिवार के करीबी सूत्रों ने यह जानकारी दी। बलराम 87 वर्ष के थे।

वह 1950 और 1960 के दशक में भारतीय फुटबॉल की सुनहरी पीढ़ी का हिस्सा रहे, जिसमें वह चुन्नी गोस्वामी और पीके बनर्जी जैसे दिग्गजों के साथ खेलते थे जिससे उन्हें ‘होली ट्रिनिटी’ (त्रिमूर्ति) के नाम से पुकारा जाता था। विधुर बलराम उत्तरपारा में हुगली नदी के किनारे एक फ्लैट में रहते थे। पिछले साल 26 दिसंबर को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

1962 के एशियाड चैंपियन का पेशाब के संक्रमण और पेट संबंधित बीमारी के लिये उपचार किया जा रहा था। परिवार के एक करीबी सूत्र ने बताया, ‘‘उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ और आज दोपहर करीब दो बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। ’’ अर्जुन पुरस्कार से नवाजे जा चुके बलराम का जन्म चार अक्टूबर 1936 को सिकंदराबाद में अम्मुगुडा गांव में हुआ था।

