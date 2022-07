"आंसू, मुकाबला और संघर्ष..." अपने आखिरी विंबलडन मैच के बाद सानिया मिर्जा का भावुक संदेश

Highlights विंबलडन के सेमीफाइनल में सानिया को मिली हार सानिया मिर्जा का ये आखिरी विंबलडन था सानिया ने 2015 में मिक्स्ड डबल्स खिताब जीता था

लंदन: भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने हार के साथ विंबलडन से विदा ली। मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में सानिया और क्रोएशिया की मेट पावीच की जोड़ी को ब्रिटेन की कुपस्की और अमेरिका की डेसिरे क्रासिक की जोड़ी ने हराया। सानिया मिर्जा का ये आखिरी विंबलडन मुकाबला था। अपने आखिरी मैच के बाद सानिया ने ट्विटर पर एक भावुक पोस्ट लिखा।

सानिया मिर्जा ने लिखा है...

"आंसू, मुकाबला और संघर्ष.. हमने जो भी काम किया है वह अंत में इसके लायक है। ये इस बार विंबलडन में शामिल होने के लिए नहीं था। विंबलडन बेहद शानदार है। पिछले बीस वर्षों में यहां खेलना और जीतना सम्मान की बात है। मैं आपको तब तक याद करूंगी जब तक हम दोबारा नहीं मिलते। "

The tears ,fight and the struggle.. the work we put in is all worth it in the end ..it wasn't meant to be this time @wimbledon but you have been nothing but spectacular 💜 its been an honor to play here and win here over the last 20 years ..i will miss you 🌱 Until we meet again pic.twitter.com/BDJV7znBMS