सैफ फुटबॉल चैम्पियनशिप: भारत ने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-0 से रौंदा, छेत्री की हैट्रिक, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले दूसरे एशियाई खिलाड़ी

Highlights भारत का सामना अब शनिवार को नेपाल से होगा। अपने घरेलू मैदान पर भी बेहतरीन खेल दिखाया। भारत ने दसवें मिनट में छेत्री के फील्ड गोल के दम पर बढ़त बनाई।

बेंगलुरुः सुनील छेत्री की हैट्रिक की मदद से भारत ने सैफ फुटबॉल चैम्पियनशिप में बुधवार को अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4 . 0 से हराया। इसके साथ ही छेत्री अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले दूसरे एशियाई खिलाड़ी बन गए। ईरान के अल देइ के 149 मैचों में 109 गोल हैं जबकि छेत्री के अब 90 गोल हो गए हैं।

भारत ने मैच की शुरुआत से ही अपना फॉर्म और अनुभव दिखाना शुरू कर दिया था। वर्षा से प्रभावित मैच में पाकिस्तानी टीम भारत के सामने कहीं ठहर ही नहीं रही थी। छेत्री ने रविवार को भुवनेश्वर में लेबनान के खिलाफ इंटर कांटिनेंटल कप फाइनल में शानदार प्रदर्शन के बाद अपने घरेलू मैदान पर भी बेहतरीन खेल दिखाया।

SAFF Championship 2023 | Sunil Chhetri's hattrick guides India to a 4-0 win over Pakistan, as India begins its campaign



(Pic: All India Football Federation Twitter account) pic.twitter.com/kqVMvx9n7x