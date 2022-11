Pro Kabaddi League 2022: जयपुर पिंक पैंथर्स ने यू मुंबा को 32-22 से दी शिकस्त, अर्जुन देशवाल का दमदार प्रदर्शन, 13 अंक जुटाए, जानें टॉप पर कौन टीम

Highlights यू मुंबा को ऑल आउट कर 9-2 की बड़ी बढ़त हासिल कर ली। यू मुंबा के सामने वापसी का कोई मौका नहीं था। पुणेरी पलटन ने बंगाल वॉरियर्स को 43-27 से हराया।

Pro Kabaddi League 2022: प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) लीग अहम चरण में पहुंच गया है। जयपुर पिंक पैंथर्स ने यू मुंबा को हराकर अंक तालिका में 48 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। पुनेरी पल्टन 49 अंक के साथ दूसरे और बेंगलुरु बुल्स 51 अंक से साथ नंबर एक टीम है।

अर्जुन देशवाल के दमदार खेल से जयपुर पिंक पैंथर्स ने प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के मैच में यू मुंबा को 32-22 से शिकस्त दी। देशवाल ने इस मुकाबले में 13 अंक जुटाकर बड़ा अंतर पैदा किया। जयपुर की टीम ने मैच के पांचवें मिनट में ही यू मुंबा को ऑल आउट कर 9-2 की बड़ी बढ़त हासिल कर ली।

मध्यांतर के समय जयपुर पिंक पैंथर्स के पास 19-11 की बढ़त थी। यू मुंबा ने मैच के दूसरे हाफ में जयपुर को अच्छी चुनौती दी और एक समय टीम महज चार अंक (19-23) से पिछड़ रही थी। जयपुर की टीम ने हालांकि एक बार फिर से मैच पर पकड़ बनाने हुए अपनी बढ़त 31-20 कर ली जहां से यू मुंबा के सामने वापसी का कोई मौका नहीं था।

