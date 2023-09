Paul Pogba: मुश्किल में फ्रांसीसी मिडफील्डर, लग सकता है बैन, अस्थायी रूप से निलंबित, जानें पूरा मामला

Highlights पोग्बा को तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। पोग्बा का करियर खतरे में पड़ गया है। 4 साल का प्रतिबंध भी लग सकता है।

Paul Pogba: फ्रांसीसी मिडफील्डर पॉल पोग्बा मुसीबत में फंस गए हैं। पोग्बा का करियर खतरे में पड़ गया है। उनपर 4 साल का प्रतिबंध भी लग सकता है। पोग्बा और जुवेंटस ने तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की। पोग्बा सीरी ए मैच में नहीं खेले थे। नमूने में टेस्टोस्टेरोन का मात्रा अधिक पाया गया है।

Juventus midfielder Paul Pogba has now been provisionally suspended for anti-doping offense. ⚪️⚫️⚠️



Decision has been officially confirmed by Italy’s National Anti-Doping tribunal statement. pic.twitter.com/NbTqsW4gUh