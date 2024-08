Paris Olympics 2024 LIVE Updates, Day 8: हैट्रिक से चूकीं मनु भाकर, 25 मी. पिस्टल स्पर्धा में मिला चौथा स्थान

Paris Olympics 2024 LIVE Updates, Day 8: ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के 33वें संस्करण में भारतीय निशानेबाज मनु भाकर आज इतिहास रचने से बस कुछ ही कदम दूर रह गई। मनु ने 25 मीटर पिस्टल फाइनल मुकाबले में कड़ी टक्कर देते हुए चौथा स्थान हाासिल किया। हालांकि, मनु मेडल की हैट्रिक लगाने में नाकामयाब रही। लेकिन ऐसा पहली बार है कि ओलपिंक गेम को कोई भारतीय तीन बार मेडल हासिल करने के लिए निशानेबाजी में इतनी आगे गया है। आठ सीरीज के बाद मनु और हंगरी की वेरोनिका मेजर के समान 28-28 अंक थे। ऐसे में शूटऑफ हुआ जिसमें मनु को करारी हार का सामना करना पड़ा।

मालूम हो कि पेरिस 2024 ओलंपिक में मनु भाकर ने अब तक दो कांस्य पदक जीते हैं। वह महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत और मिश्रित टीम स्पर्धाओं में पोडियम पर रहीं।

पेरिस में खेले जा रहे ओलंपिक गेम्स का आज आठवां दिन है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के 33वें संस्करण में भारत की शुरुआत से लेकर आज आठवें दिन का दिन शानदार रहा है। भारत की झोली में अलग-अलग गेमों में कई मेडल आए हैं।

🇮🇳💔 𝗜𝘁 𝗷𝘂𝘀𝘁 𝘄𝗮𝘀𝗻'𝘁 𝗺𝗲𝗮𝗻𝘁 𝘁𝗼 𝗯𝗲! Despite another strong performance from Manu Bhaker in the final, she unfortunately missed out on securing a third Olympic medal at #Paris2024.



👏 Keep your chin up queen, you have already made India proud with your efforts!… pic.twitter.com/ImWJmwmKDb — India at Paris 2024 Olympics (@sportwalkmedia) August 3, 2024

Manu Bhaker - 25m Pistol Final



Series 1 - 2/5 shots

Series 2 - 4/5 shots 🔥

Series 3 - 4/5 Shots 🔥

Series 4 - 3/5

Series 5 - 5/5 🔥🔥🔥



Overall Rank - 3rd https://t.co/jNXobNxqO8pic.twitter.com/eLc1vLPENK — The Khel India (@TheKhelIndia) August 3, 2024

Manu Bhaker moved to the second spot with 4 hits in SERIES 6. #Olympicspic.twitter.com/M3vtbps1J3 — Silly Point (@FarziCricketer) August 3, 2024

हरियाणा की 22 वर्षीय मनु भाकर ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय निशानेबाज हैं। महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल फाइनल में भाकर का मुकाबला कोरिया गणराज्य की दुनिया की दूसरे नंबर की खिलाड़ी यांग जिन, कल ओलंपिक क्वालीफिकेशन रिकॉर्ड की बराबरी करने वाली हंगरी की मेजर वेरोनिका और तीन बार की विश्व कप स्वर्ण पदक विजेता फ्रांसीसी निशानेबाज कैमिली जेड्रेजेवस्की से होगा।

Extremely humbled by the support and wishes that have been pouring in. This is something that I've always dreamt of. Proud to perform at the biggest stage for my country 🇮🇳 ❤️ pic.twitter.com/8U6sHOLulR — Manu Bhaker🇮🇳 (@realmanubhaker) July 30, 2024

25 मीटर पिस्टल निशानेबाजी के फाइनल में दक्षिण कोरिया की यांग शीर्ष पर रहीं, फ्रांस की कैमिली को रजत और हंगरी की वेरोनिका को कांस्य पदक मिला।

पेरिस ओलंपिक का आठवां दिन

मनु भाकर के अलावा आझ अन्य मैचों में कई खिलाड़ी उतरने वाले हैं। तीरंदाजी में, दीपिका का मुकाबला मिशेल से महिला व्यक्तिगत 1/8 एलिमिनेशन राउंड में होगा। इस बीच, भजन का सामना डायनांडा से होगा। प्रभावशाली भारतीय मुक्केबाजों में से एक, निशांत देव के पास भारत के दूसरे पुरुष मुक्केबाजी पदक के लंबे इंतजार को खत्म करने का मौका है। मार्को अलोंसो वर्डे अल्वारेज के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में जीत पोडियम पर जगह पक्की कर देगी।

