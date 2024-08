Paris Olympics 2024, Boxing: एक और मेडल की उम्मीद टूटी, क्वार्टर फाइनल में चीन से हारीं लवलीना बोरगोहन

Paris Olympics 2024: महिला वर्ग के 75 किलोग्राम प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में लवलीना बोरोगोहेन चीन की ली कियान से मैच हार गईं हैं। इसी के साथ भारत का मुक्केबाजी में इस बार का सफर समाप्त हो गया है। दूसरी तरफ भारतीय हॉकी टीम रेस में बनी हुई है और उसने इंग्लैंड का चक्रव्यूह तोड़ते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है और टीम ने ब्रिटेन को 4-2 से हरा दिया है।

🇮🇳😓 𝗧𝗼𝘂𝗴𝗵 𝗹𝘂𝗰𝗸 𝗳𝗼𝗿 𝗟𝗼𝘃𝗹𝗶𝗻𝗮! She faced defeat against 1st seed, Li Qian, in the quarter-final, narrowly missing out on securing her second Olympic medal. 🥊 Final Score: Lovlina 1 - 4 Li Qian

लंबी छलांग लगाने में भारत के तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले जेसविन एल्ड्रिन ने गेम में अच्छा प्रयास किया, लेकिन 8.15 मीटर के क्वालीफिकेशन मानक को पार करने में विफल रहे। इसके कारण वह पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा के फाइनल के लिए क्वालीफाई करने से बाहर हो गए। वह 7.61 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ अपने क्वालिफिकेशन ग्रुप में 13वें स्थान पर रहे।

🇮🇳😓 𝗛𝗮𝗿𝗱 𝗹𝘂𝗰𝗸 𝗳𝗼𝗿 𝗝𝗲𝘀𝘄𝗶𝗻 𝗔𝗹𝗱𝗿𝗶𝗻! A good effort from Jeswin Aldrin but he failed to qualify for the final of the men's long jump event, following his failure to jump the qualification standard of 8.15m. He finished 13th in his qualification group