Norway Chess Competition: सुपर सनडे की बड़ी कामयाबी, टॉप-10 में प्रग्गनानंद, विश्व के शीर्ष खिलाड़ी को पिलाया पानी!

Highlights आर प्रग्गनानंद ने नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में विश्व नंबर 2 खिलाड़ी फैबियानो कारुआना को हराया प्रग्गनानंद ने विश्व नंबर एक खिलाड़ा मैग्नस कार्लसन को इससे पहले हराया था वहीं, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ ने बताया कि अब प्रग्गनानंद विश्व टॉप 10 रैंकिंग में शामिल हो गए हैं

Norway Chess Competition: भारतीय युवा शतरंज मास्टर आर प्रग्गनानंद ने नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में विश्व नंबर 2 खिलाड़ी फैबियानो कारुआना को पांचवें रॉउंड में शनिवार रात को मात दे दी। उन्होंने पहली बार यह कारनामा किया जहां, प्रग्गनानंद ने विश्व नंबर एक खिलाड़ा मैग्नस कार्लसन और दूसरी रैंकिंग पर स्थित फैबियानो को बड़े मार्जिन से हराया। उनके इस कारनामे के बाद अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ ने बताया कि अब प्रग्गनानंद विश्व टॉप 10 रैंकिंग में शामिल हो गए हैं।

PRAGG IS BACK 🔥🔥 Young prodigy Praggnanandhaa stuns the chess world again by defeating World No.2 Fabiano Caruana in Round 5! 🏆 After toppling World No.1 Magnus Carlsen in Round 3, he’s now beaten the top two players in classical chess for the first time ever, rocketing into… pic.twitter.com/VJXvndT9n1

नॉर्वे में हो रही शतरंज प्रतियोगिता में युवा प्रतिभाशाली प्रगनानंदा ने 5वें राउंड में वर्ल्ड नंबर 2 फैबियानो कारूआना को हराकर शतरंज की दुनिया को फिर से चौंका दिया है। राउंड 3 में वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराने के बाद, उन्होंने अब पहली बार क्लासिकल शतरंज में शीर्ष दो खिलाड़ियों को हराया है। एक्स पर नॉर्वे शतरंज के आधिकारिक हैंडल ने ट्वीट कर बताया कि यह भारतीय युवा विश्व रैंकिंग में शीर्ष 10 में पहुंच गया।

After downing world no.1 Magnus Carlsen, it was now time for world no.2 Fabiano Caruana to bite the dust against R. Praggnanandhaa. The 18-year-old youngster from Chennai managed to squeeze water out of stone in an equalish knight endgame. He made Caruana go wrong and then… pic.twitter.com/bH6kC6Slp2