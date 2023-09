Neymar breaks Pele: 78 गोल के साथ नंबर एक, पेले को पछाड़कर ब्राजील के लिए सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी, देखें वीडियो

Highlights बोलिविया के खिलाफ विश्व कप क्वालीफाइंग मैच में 61वें मिनट में गोल करके हासिल की। अमेजन शहर के बेलेम में 31 वर्षीय खिलाड़ी ने 78वां गोल दागा। पेले के 77 गोल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने में सफल रहे।

Neymar breaks Pele: नेमार ने इतिहास रच दिया। ब्राजील के नंबर एक खिलाड़ी बन गए हैं। 78 गोल कर पेले रिकॉर्ड को ध्वस्त किया। नेमार ने तीन बार के विश्व कप विजेता और महान फुटबॉलर पेले को पीछे छोड़ दिया। ब्राजील की राष्ट्रीय टीम के लिए शीर्ष गोल स्कोरर के रूप में पेले को पीछे छोड़ दिया।

Neymar's record-breaking goal for Brazil 😊 What a moment for him 👏 #Morocco Medvedev Valverde Jackie Chan Romeo Lavia Nigeria Riot World Cup Nengi Alcaraz pic.twitter.com/3IK71WO2ae — Kcee Emmanuel (@KceeEmmanuel3) September 9, 2023

जिस गोल ने 31 वर्षीय नेमार को ब्राजील के स्कोरिंग रिकॉर्ड में 78 के साथ शीर्ष पर पहुंचाया, वह अमेज़ॅन शहर बेलेम में बोलीविया के खिलाफ विश्व कप क्वालीफाइंग मैच में 61वें मिनट में आया था। 5-1 की जीत में यह ब्राज़ील का मैच का चौथा गोल था, खेल का आखिरी गोल भी नेमार ने किया, जो उनका 79वां गोल था।

NEYMAR PASSES PELÉ TO BECOME BRAZIL’S ALL-TIME LEADING MEN’S SCORER 🇧🇷🔥 pic.twitter.com/gUHAZyOTU3 — ESPN FC (@ESPNFC) September 9, 2023

नेमार का रिकॉर्ड तोड़ने वाला गोल पेनल्टी बॉक्स में एक कम क्रॉस के बाद आया, जिसे स्ट्राइकर ने पूरा किया। उन्होंने हवा में मुक्का मारकर जश्न मनाया, जैसा कि पेले आमतौर पर करते थे। नेमार ने मीडिया से संक्षिप्त टिप्पणी में कहा, "मैं बहुत खुश हूं, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं।" "मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस रिकॉर्ड तक पहुंचूंगा।"

ब्राजील ने इस विश्व कप क्वालीफाइंग मैच में 5-1 से जीत दर्ज की। नेमार ने मैच में टीम के लिए चौथा और पांचवां गोल दागा। अब उनके कुल 79 गोल हो गये हैं। अल हिलाल का यह स्ट्राइकर 17वें मिनट में एक पेनल्टी से भी चूक गया था। पिछले साल दिसंबर में पेले का निधन हो गया था जिन्होंने ब्राजील के लिए 92 मैच में 77 गोल दागे थे।

found Neymar highlights 😮‍💨

for however wanna see this genius from today pic.twitter.com/zx3b7CB9wt — Sh (@sha92fc) September 9, 2023

Neymar is the goat over Messi and Ronaldo...look at that assist to Raphinha 😘💯Brazil 2: Bolivia 0

First goal by Rodrygo

!Sasha obama Obamas Bernardo Silva Balotelli apple music ! pic.twitter.com/MLQveJuXuH — Sandra J'❤️ (@SandraJlovie) September 9, 2023

Web Title: Neymar breaks Pele's 78 goals number one Brazil goal-scoring record in 5-1 win in South American World Cup qualifying see video