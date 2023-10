National Games 2023: पीएम मोदी करेंगे 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन, 26 अक्टूबर से नौ नवंबर तक आयोजन, 10,000 से अधिक एथलीट, 28 स्थान और 43 खेल, जानें शेयडूल

Highlights खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में खेल संस्कृति में आमूल-चूल परिवर्तन आया है। सरकार के निरंतर सहयोग से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एथलीटों के प्रदर्शन में बड़ा सुधार देखा गया है।

National Games 2023: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज गोवा का दौरा करेंगे। पहली बार आयोजित किए जा रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों का वह उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से जारी एक बयान के अनुसार मडगांव स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे।

The grand arena of #NationalGames opens up today at the hands of Prime Minister Shri @narendramodi Ji to witness a spectacular display of Bharat’s best sporting talent. Goa extends a welcome to the Hon’ble Prime Minister for the inauguration of 37th National Games 2023. pic.twitter.com/aGnCK0v9yV — BJP Goa (@BJP4Goa) October 26, 2023

वह खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों को भी संबोधित करेंगे। बयान में कहा गया है, ‘‘प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में खेल संस्कृति में आमूल-चूल परिवर्तन आया है। सरकार के निरंतर सहयोग से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एथलीटों के प्रदर्शन में बड़ा सुधार देखा गया है।’’

राष्ट्रीय खेल पहली बार गोवा में आयोजित किए जा रहे हैं। खेलों का आयोजन 26 अक्टूबर से नौ नवंबर तक किया जाएगा। देश भर से 10,000 से अधिक एथलीट 28 स्थानों पर 43 से अधिक खेल विधाओं में प्रतिस्पर्धा करेंगे। गोवा में राष्ट्रीय खेलों के दौरान विभिन्न खेल स्पर्धाओं में दो रग्बी खिलाड़ी और एक भारोत्तोलक घायल हो गए। एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र टीम के रग्बी खिलाड़ी भरत चौहान को बुधवार को चोट लगी जिन्हें गोवा मेडिकल कॉलेज एंड हास्पिटल में भर्ती कराया गया और उनका आपरेशन हुआ है। गोवा के रग्बी खिलाड़ी सोहन शिरोडकर को भी चोट लगी है और उन्हें भी इसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केरल की भारोत्तोलन टीम के सदस्य बिस्वा वर्गुस को भी चोट लगने के बाद अस्पताल ले जाया गया।

#NationalGames|| Drone show as a part of Rehearsal of the inauguration of the National Games 2023. pic.twitter.com/E9WUJABpeL — Goa News Hub (@goanewshub) October 26, 2023

#WATCH | Goa CM Pramod Sawant visited Pandit Jawaharlal Nehru Stadium in Margao to review the final preparations ahead of the 37th National Games Of India 2023. (25.10) pic.twitter.com/0BQz0G1dVT — ANI (@ANI) October 25, 2023

