मुरली श्रीशंकर ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक के साथ पेरिस ओलंपिक के लिए किया क्वालीफाई

बैंकॉक: प्रतिभाशाली लंबी कूद खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर ने शनिवार को 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए योग्यता हासिल करने वाले पहले भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट बनकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। उन्होंने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 8.37 मीटर की उल्लेखनीय दूरी छलांग लगाकर रजत पदक जीतकर यह उपलब्धि हासिल की, जो उनके करियर का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।

श्रीशंकर की 8.37 मीटर की अंतिम छलांग ने पेरिस खेलों के 8.27 मीटर के निशान को पार करते हुए उनकी ओलंपिक योग्यता सुनिश्चित की। चीनी ताइपे के यू तांग लिन ने 8.40 मीटर की प्रभावशाली चौथे दौर की छलांग के साथ स्वर्ण पदक जीता, जो इस सीजन में विश्व स्तर पर तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रयास है।

टोक्यो खेलों में भाग लेने के बाद, ओलंपिक में श्रीशंकर की यह दूसरी उपस्थिति होगी। दुर्भाग्य से, वह क्वालिफिकेशन राउंड में बाहर हो गए। हालाँकि, अपनी हालिया उपलब्धियों के साथ, जिसमें 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक और 8.41 मीटर की प्रभावशाली छलांग के साथ बुडापेस्ट विश्व चैंपियनशिप के लिए योग्यता शामिल है, श्रीशंकर ने वैश्विक मंच पर अपनी क्षमता साबित की है।

भारत के चार 20 किमी रेस वॉकर पहले ही पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं, जिनमें अक्षदीप सिंह, विकास सिंह, परमजीत सिंह बिष्ट और प्रियंका गोस्वामी शामिल हैं, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रेस वॉकिंग को ओलंपिक में एक रोड इवेंट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पेरिस ओलंपिक के लिए विभिन्न ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं की योग्यता अवधि अलग-अलग है।

10,000 मीटर दौड़ के लिए, डेकाथलॉन और हेप्टाथलॉन, रेस वॉक और रिले जैसी संयुक्त स्पर्धाओं के लिए, अवधि 31 दिसंबर, 2022 से 30 जून, 2024 तक है। मैराथन के लिए, योग्यता अवधि को 1 नवंबर, 2022 से बढ़ाकर 30 जून 2024 तक और अन्य सभी आयोजनों के लिए, योग्यता अवधि 1 जुलाई, 2023 से 30 जून, 2024 तक किया गया है।

Best of @SreeshankarM at the #AsianAthleticsChampionships



In a gruelling Men's Long Jump Final, the #TOPSchemeAthlete took on 🇹🇼's Yu Tang Lin & gave a best jump of 8.37m



With this, he won🥈for 🇮🇳 & met the qualification mark for #ParisOlympics2023.



Heartiest congratulations! pic.twitter.com/j44eyj8bEn