Khelo India Youth Game: 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक खेलो इंडिया युवा खेल, 27 मुकाबले और 10000 से अधिक खिलाड़ी लेंगे भाग, 8 शहरों में आयोजन, देखें शेयडूल

Khelo India Youth Game: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 30 जनवरी को शाम 7 बजे भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में खेलो इंडिया युवा खेल के पांचवें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय खेल और युवा कल्याण मंत्री अनुराग ठाकुर उद्घाटन कार्यक्रम में विशेष अतिथि होंगे, जिसमें लगभग 21,000 लोग भाग लेंगे।

इस अवसर पर खेलों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन पर प्रस्तुति दी जाएगी। आगामी 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक होने वाले खेलो इंडिया युवा खेलों का आयोजन मध्य प्रदेश के आठ शहरों भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मण्डला, बालाघाट और खरगोन (महेश्वर) में होगा।

Madhya Pradesh - 'The Tiger State' is hosting Khelo India Youth Games, 2022.



