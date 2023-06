Junior Men's Asia Cup Hockey: 2004, 2005, 2015 और 2023, जूनियर एशिया कप खिताब पर कब्जा, चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 2-1 से हराया, इनाम की घोषणा, देखें वीडियो

Highlights अंगद बीर सिंह (13वें मिनट) और अरिजीत सिंह हुंदल (20वें) ने गोल किए। फाइनल में पाकिस्तान का एकमात्र गोल दूसरे हाफ में अब्दुल बशारत (37वें) ने किया। भारत ने इससे पहले 2004, 2008 और 2015 में खिताब जीता था।

Junior Men's Asia Cup Hockey: भारतीय पुरुष जूनियर हॉकी टीम ने ओमान में कमाल कर दिया। चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को फाइनल में 2-1 से हराकर चौथी बार एशिया कप खिताब जीत लिया। पहले हाफ में अंगद बीर सिंह (13वें मिनट) और अरिजीत सिंह हुंदल (20वें) ने गोल किए।

फाइनल में पाकिस्तान का एकमात्र गोल दूसरे हाफ में अब्दुल बशारत (37वें) ने किया। भारत ने इससे पहले 2004, 2008 और 2015 में खिताब जीता था। उपविजेता पाकिस्तान ने भी तीन बार 1987, 1992 और 1996 में खिताब जीता था।

हॉकी इंडिया खिलाड़ियों और कर्मचारियों को उनकी शानदार उपलब्धि के लिए रुपये का नकद पुरस्कार देकर पुरस्कृत करने की घोषणा की है। जूनियर पुरुष हॉकी टीम के प्रत्येक खिलाड़ी के लिए 2 लाख और प्रत्येक सहायक स्टाफ के लिए 1 लाख दिया जाएगा। आठ साल बाद हो रहे इस टूर्नामेंट को देखने के लिये भारी तादाद में भारत और पाकिस्तान के प्रशंसक जुटे थे।

National Game!

National Pride!

Indian 🇮🇳 colts lift the Men's Junior Asia Cup Hockey 2023 for the record fourth time to reign supreme!

Beat Pakistan 2-1 in the final!

Congratulations on the fabulous win Boys!@TheHockeyIndia#IndianHockey#Hockey@IndiaSports#JuniorAsiaCuppic.twitter.com/Ox0VxltfkM — Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) June 2, 2023

आखिरी क्षणों में पाकिस्तान ने काफी आक्रामक हॉकी दिखाई लेकिन भारतीय गोलकीपर मोहित एच एस की अगुवाई में रक्षापंक्ति ने उनके हर वार को नाकाम कर दिया। भारत के लिये अंगद बीर सिंह ने 12वें मिनट में, अराइजीत सिंह हुंडल ने 19वें मिनट में गोल दागे जबकि भारत के पूर्व मुख्य कोच रोलैंट ओल्टमेंस की कोचिंग वाली पाकिस्तानी टीम के लिये एकमात्र गोल 37वें मिनट में बशारत अली ने किया।

भारत ने 2004, 2005 और 2015 के बाद यह खिताब चौथी बार जीता है जबकि पाकिस्तान 1987, 1992 और 1996 में चैम्पियन रह चुका है। दोनों टीमें इससे पहले तीन बार जूनियर पुरूष हॉकी एशिया कप के फाइनल में भिड़ चुकी हैं । पाकिस्तान ने 1996 में जीत दर्ज की जबकि 2004 में भारत विजयी रहा।

With the accolades comes the rewards 🤩



Hockey India rewards the Players and Staff for their fantastic achievement by offering a cash prize of Rs. 2 lakhs for each Player and 1 lakh for each Support Staff of the Junior Men's Hockey Team.#HockeyIndia#IndiaKaGame#AsiaCup2023… pic.twitter.com/U53vOZGLHy — Hockey India (@TheHockeyIndia) June 1, 2023

भारत ने पिछली बार मलेशिया में खेले गए टूर्नामेंट में पाकिस्तान को 6 . 2 से हराकर खिताब जीता था। इस बार टूर्नामेंट आठ साल बाद हो रहा है। कोरोना महामारी के कारण 2021 में इसका आयोजन नहीं हुआ था । भारत ने आक्रामक शुरूआत करके पाकिस्तानी गोल पर पहले ही क्वार्टर में कई हमले बोले ।

भारत को 12वें मिनट में पहली कामयाबी अंगद बीर ने दिलाई । दूसरे क्वार्टर में भी गेंद पर नियंत्रण के मामले में भारत का ही दबदबा रहा । भारतीय फॉरवर्ड पंक्ति के शानदार मूव को अराइजीत ने फिनिशिंग देते हुए 19वें मिनट में दूसरा फील्ड गोल दागा । टूर्नामेंट में यह उनका आठवां गोल था ।

India Reigns Supreme! 🥇🏆#TeamIndia🇮🇳 puts up a dominant performance in the final to win the Junior Men's Hockey 🏑 #AsiaCup2023 !



Defending Champions asserted their dominance with a fantastic victory against Pakistan (2-1), remaining undefeated throughout the tournament. 👏… pic.twitter.com/tU4tFIq2JQ — Anurag Thakur (@ianuragthakur) June 2, 2023

हाफटाइम से पहले पाकिस्तान के शाहिद अब्दुल ने सुनहरा मौका बनाया लेकिन गोल के सामने से उनके शॉट को भारतीय गोलकीपर मोहित एच एस ने पूरी मुस्तैदी से बचाया । दूसरे हाफ में पाकिस्तानी टीम ने आक्रामक वापसी की और इसका फायदा उसे तीसरे क्वार्टर के सातवें मिनट में मिला जब शाहिद अब्दुल ने सर्कल के भीतर से भारतीय डिफेंडरों को छकाते हुए गोल के दाहिनी ओर खड़े बशारत को गेंद सौंपी और उन्होंने भारतीय गोलकीपर को चकमा देकर गोल कर दिया ।

पाकिस्तान को 50वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर मिला लेकिन टीम बराबरी का गोल नहीं कर सकी । वहीं चार मिनट बाद लगातार दो पेनल्टी कॉर्नर मिले लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी । भारत और पाकिस्तान दोनों टूर्नामेंट में अपराजेय रहे हैं । दोनों का सामना लीग चरण में भी हुआ था लेकिन वह मैच 1 . 1 से ड्रॉ रहा था।

Meet the trio from #Odisha - Sudeep Chirmako, Sunit Lakra, and Amandeep Lakra who are a part of #TeamIndia- 𝗧𝗵𝗲 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗼𝗳 𝐌𝐞𝐧'𝐬 𝐉𝐮𝐧𝐢𝐨𝐫 𝐀𝐬𝐢𝐚 𝐂𝐮𝐩 𝟐𝟎𝟐𝟑.#OdishaForHockeypic.twitter.com/tDZ1HKQC0A — Odisha Sports (@sports_odisha) June 2, 2023

भारत बेहतर गोल औसत के आधार पर लीग चरण में शीर्ष पर रहा। गत चैम्पियन भारत ने पहले मैच में चीनी ताइपै को 18 . 0 से हराया जबकि जापान को 3 . 1 और थाईलैंड को 17 . 0 से मात दी। सेमीफाइनल में भारत ने कोरिया को 9 . 1 से हराया। वहीं पाकिस्तान ने लीग चरण में चीनी ताइपै को 15 . 1, थाईलैंड को 9 . 0, जापान को 3 . 2 से और सेमीफाइनल में मलेशिया को 6 . 2 से हराया था।

Web Title: Junior Men's Asia Cup Hockey India beat Pakistan 2-1 in final to clinch fourth title 2004, 2005 2015 2023 see video cash prize of Rs 2 lakhs for each Player