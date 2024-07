जॉन सीना ने WWE से संन्यास लेने का किया ऐलान, निराश फैंस ने कहा, "सीना के बिना WWE देखना मुश्किल होगा"

नई दिल्ली: जॉन सीना ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। WWE स्टार जल्द ही अपने शानदार करियर का अंत करने वाले हैं। WWE के सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में जॉन सीना ने इन-रिंग प्रतियोगिता से अपने रिटायरमेंट की घोषणा की। वह 2025 में WWE को अलविदा कह देंगे। सीना ने कनाडा के टोरंटो में WWE मनी इन द बैंक में एक सरप्राइज अपीयरेंस की घोषणा की।

क्लिप में उन्होंने कहा, "आज रात, मैं आधिकारिक तौर पर WWE से अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर रहा हूँ।" इस घोषणा ने उनके प्रशंसकों को दुखी कर दिया है। एक सोशल मीडिया उपयोगकर्ता ने टिप्पणी की, "आपकी बहुत याद आएगी चैंप," एक अन्य उपयोगकर्ता ने लिखा, "उनकी बहुत याद आ रही है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यह वास्तव में सच है।" एक अन्य प्रशंसक ने लिखा, "सीना के बिना WWE देखना मुश्किल होगा,"

BREAKING NEWS: John Cena announced at #MITB he will retire from in-ring competition in 2025.#ThankYouCenapic.twitter.com/6TPnYI5iU2