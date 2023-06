Indonesia Open 2023: सात्विक और चिराग की जोड़ी इंडोनेशिया ओपन चैम्पियन बन इतिहास रचा

Highlights भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने रविवार को इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया विश्व रैंकिंग में छठे स्थान पर काबिज भारतीय जोड़ी ने फाइनल में मलेशिया के आरोन चिया और वूई यिक सोह की जोड़ी को हराया

जकार्ता: सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने रविवार को इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। विश्व रैंकिंग में छठे स्थान पर काबिज भारतीय जोड़ी ने फाइनल में मलेशिया के आरोन चिया और वूई यिक सोह की जोड़ी को 21-17, 21-18 से हराकर सुपर 1000 स्तर की प्रतियोगिता को अपने नाम करने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की विजेता और एशियाई चैम्पियन भारतीय जोड़ी को इस कड़े मुकाबले को जीतने में 43 मिनट का समय लगा।

🥇🏸 HISTORY MADE! India's Satwik-Chirag duo triumphs over Aaron Chia-Soh Wooi Yik of Malaysia, securing a monumental victory in the Indonesia Open 2023 final.



🤩🇮🇳 The duo etched their names in badminton history as the first-ever Indian pair to claim the BWF Super 1000 title.… pic.twitter.com/FwPgek3Cj0