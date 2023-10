India vs Pakistan Kabaddi, Asian Games 2023 Semifinal: पाकिस्तान को 61-14 से पीटकर भारत फाइनल में, कबड्डी में धमाकेदार प्रदर्शन

Highlights जकार्ता 2018 खेलों में भारत ने कांस्य पदक जीता था। नेपाल को 61-17 से हराकर लगातार चौथी बार एशियाई खेलों की महिला कबड्डी स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। पिछले टूर्नामेंट के उप विजेता भारत की नेपाल के खिलाफ राह आसान रही।

India vs Pakistan Kabaddi, Asian Games 2023 Semifinal: भारत की पुरुष कबड्डी टीम ने पाकिस्तान को हराकर एशियाई खेलों के फाइनल में पहुंच गई है। PAK को 61-14 से हराया। जकार्ता 2018 खेलों में भारत ने कांस्य पदक जीता था। भारत ने पाकिस्तान पर 47 अंकों की शानदार जीत दर्ज की। शनिवार को ईरान बनाम चीनी ताइपे के विजेता से मुकाबला होगा।

सात बार की चैंपियन भारत की पुरुष कबड्डी टीम ने चीनी ताइपे को 50-27 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। इस जीत से भारत ने पदक भी पक्का कर लिया। आखिरी ग्रुप मैच में भारत ने जापान को 56-28 से हराकर ग्रुप ए में शीर्ष स्थान भी हासिल किया। भारत ने चार बार विरोधी टीम को ‘ऑल आउट’ किया।

India beat Pakistan by 61-14 in Kabaddi semifinal at #AsianGames



Indian 🇮🇳Kabaddi team reached final of Asian Games@Media_SAIpic.twitter.com/A96G7T3505 — DD News (@DDNewslive) October 6, 2023

दो बार के पूर्व चैंपियन भारत ने शुक्रवार को यहां नेपाल को 61-17 से हराकर लगातार चौथी बार एशियाई खेलों की महिला कबड्डी स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। पिछले टूर्नामेंट के उप विजेता भारत की नेपाल के खिलाफ राह आसान रही। पूजा हाथवाला और पुष्पा राणा ने रेड में अगुआई करते हुए मध्यांतर तक भारत को 29-10 से बढ़त दिलाई।

भारत ने मैच में नेपाल को पांच बार ऑल आउट किया। भारतीय महिला टीम ने अब तक चारों मौकों पर एशियाई खेलों के फाइनल में जगह बनाई है। एशियाई खेलों में पदार्पण कर रही झारखंड की अक्षिमा ने भी प्रभावीशाली प्रदर्शन करते हुए सफलतापूर्वक रेड की और साथ ही दो टच प्वाइंट भी हासिल किए।

India beat Pakistan by 61-14 in Kabaddi semifinal at #AsianGamespic.twitter.com/rxOtuUYLY5 — ANI (@ANI) October 6, 2023

