VIDEO: पेरिस ओलंपिक में ‘पुरुष’ बॉक्सर को महिला मुक्केबाज से लड़वाया, 46 सेकेंड में मैच खत्म, मच गया हंगामा

Paris Olympics 2024: पेरिस ओलंपिक में इमान खलीफ और एंजेला कैरिनी के बीच विवादास्पद मुक्केबाजी मैच की सोशल मीडिया पर भारी आलोचना हो रही है, जिसमें एलन मस्क और मार्टिना नवरातिलोवा जैसी शीर्ष हस्तियों ने पेरिस ओलंपिक आयोजकों की आलोचना की है।

अल्जीरियाई खलीफ, जो पिछले साल लिंग परीक्षण में विफल रही थी, ने अपने दूसरे ओलंपिक में भाग लिया और महिलाओं के 66 किग्रा राउंड ऑफ 16 में इतालवी कैरिनी के खिलाफ मुकाबला किया। लेकिन कैरिनी ने नाक पर जोरदार मुक्का लगने के बाद सिर्फ 46 सेकंड के बाद मुकाबला छोड़ दिया।

बाद में कैरिनी रिंग के बीच में अपने घुटनों पर गिर गई और हार के बाद रोने लगी। तब से उन्हें दुनिया भर से बहुत समर्थन मिल रहा है। रिले गेन्स नामक एक एक्स उपयोगकर्ता ने लिखा, "पुरुष महिलाओं के खेल में नहीं आते हैं," मस्क ने इसे रीट्वीट करते हुए कहा, "बिल्कुल"।

टेनिस की दिग्गज मार्टिना नवरातिलोवा और हैरी पॉटर की लेखिका जेके राउलिंग ने कैरिनी की हार के लिए आईओसी को जिम्मेदार ठहराया। राउलिंग ने ट्वीट किया, "इसे देखें, फिर बताएं कि आप अपने मनोरंजन के लिए किसी पुरुष द्वारा सार्वजनिक रूप से किसी महिला की पिटाई करने से क्यों सहमत हैं। यह खेल नहीं है। लाल रंग के कपड़े पहने बदमाशी करने वाले धोखेबाज से लेकर आयोजकों तक, जिन्होंने ऐसा होने दिया, यह सब पुरुषों द्वारा महिलाओं पर अपनी शक्ति का आनंद लेने का मामला है।"

18 बार ग्रैंड स्लैम जीतने वाली नवरातिलोवा ने राउलिंग के ट्वीट पर लिखा, "बिल्कुल सही। यह सब आईओसी और सत्ता में बैठे उन लोगों पर है जो नियम बनाते हैं। यह एक हास्यास्पद बात है और सभी ओलंपिक खेलों का मजाक उड़ाती है।"

A young female boxer has just had everything she’s worked and trained for snatched away because you allowed a male to get in the ring with her. You’re a disgrace, your ‘safeguarding’ is a joke and #Paris24 will be forever tarnished by the brutal injustice done to Carini. https://t.co/JMKzVljpyr