'मैं उसका दर्द समझ सकता हूं', साक्षी मलिक के संन्यास पर बोले बॉक्सर विजेंदर सिंह

Highlights कांग्रेस नेता और मुक्केबाज विजेंदर सिंह ने पहलवान साक्षी मलिक के संन्यास पर निराशा व्यक्त की साक्षी के संन्यास पर उन्होंने कहा, यह न्याय प्रणाली और लोकतांत्रिक ढांचे पर कई सवाल खड़े करता है बृजभूषण के करीबी संजय सिंह के WFI अध्यक्ष चुने जाने के बाद साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास की घोषणा की

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता और मुक्केबाज विजेंदर सिंह ने पहलवान साक्षी मलिक के संन्यास पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा है कि खेल उद्योग इस फैसले से नाराज है। डब्ल्यूएफआई के नए अध्यक्ष के रूप में संजय सिंह के चुनाव के बाद, ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने गुरुवार को कुश्ती से संन्यास की घोषणा की। साक्षी मलिक, जो यौन उत्पीड़न के आरोपों पर डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के विरोध का चेहरा थीं।

एएनआई से बात करते हुए, विजेंदर ने कहा, “एक खिलाड़ी होने के नाते, मैं उसका दर्द समझ सकता हूं। कुश्ती में एकमात्र महिला पदक विजेता ने न्याय की मांग की लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। इससे आहत होकर उन्होंने संन्यास ले लिया। पूरी दुनिया में भारत की छवि बढ़ेगी या घटेगी? पूरा खेल उद्योग निराश है।

मुक्केबाज ने कहा, उनका आरोप है कि हरियाणा में लड़के-लड़कियों में भेदभाव है और लड़कियां कम हैं। इसके बाद क्या माता-पिता अपनी बेटियों को स्टेडियम भेजेंगे? बेटियों के माता-पिता को चिंता होगी कि ओलंपिक पदक विजेता को न्याय नहीं मिला तो हमें कैसे मिलेगा। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति सभी को आकर जवाब देना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ... यह न्याय प्रणाली और लोकतांत्रिक ढांचे पर कई सवाल खड़े करता है...।''

#WATCH | Delhi: On wrestler Sakshee Malikkh's retirement announcement, Congress leader Vijender Singh says, "Being a player, I can understand her pain. The only female medalist in wrestling demanded justice but she did not get it. Pained by this, she retired. The image of India… pic.twitter.com/h8fnUqm3q4