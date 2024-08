क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने यूट्यूब चैनल से छापेंगे कितना पैसा? 2 दिन में हुए 31 मिलियन सब्सक्राइबर्स

Highlights रोनाल्डो ने अपने चैनल 'यूआर क्रिस्टियानो' के साथ यूट्यूब की दुनिया में कदम रखा है 90 मिनट के भीतर, उनके इस यूट्यूब चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुए रोनाल्डो ने 8 जुलाई को यूट्यूब पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी

नई दिल्ली: मशहूर पुर्तगाली फुटबॉलरक्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हाल ही में अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च करके सुर्खियां बटोरी हैं। खेल जगत में मशहूर रोनाल्डो अब सोशल मीडिया के क्षेत्र में भी अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं। सऊदी प्रो लीग में अल-नासर का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले खिलाड़ी के रूप में, रोनाल्डो ने आकर्षक विज्ञापनों और अनुबंधों के साथ एक शीर्ष एथलीट के रूप में अपनी स्थिति को मज़बूत किया है। 39 साल की उम्र में, उन्होंने अपने चैनल 'यूआर क्रिस्टियानो' के साथ यूट्यूब की दुनिया में कदम रखा है।

अपने चैनल की शुरुआत से ही रोनाल्डो ने तेजी से वैश्विक स्तर पर लोकप्रियता हासिल की है। रिकॉर्ड तोड़ 90 मिनट के भीतर, वह 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुँच गए, और कुछ ही समय बाद, 10 मिलियन सब्सक्राइबर को पार कर गए। उल्लेखनीय रूप से, रोनाल्डो ने 8 जुलाई को यूट्यूब पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, और वीडियो सामग्री 21 अगस्त से शुरू हुई।

रोनाल्डो कितना कमाएंगे?

रोनाल्डो ने अपने यूट्यूब चैनल पर सिर्फ़ दो दिनों में 19 वीडियो अपलोड किए हैं। इस तथ्य के बावजूद कि यूट्यूब वीडियो की अवधि लगभग 10 मिनट है, रोनाल्डो के अपार प्रभाव के कारण उनके छोटे वीडियो को भी लाखों बार देखा गया है। वास्तव में, रोनाल्डो के तीन वीडियो पहले ही 20 मिलियन से अधिक बार देखे जा चुके हैं।

थिंकफिक द्वारा किए गए शोध से पता चलता है कि यूट्यूब चैनल प्रति 1,000 व्यू पर लगभग 6 अमेरिकी डॉलर कमा सकते हैं, जो प्रति एक मिलियन व्यू पर 1,200 से 6,000 अमेरिकी डॉलर की संभावित आय सीमा में तब्दील होता है।

वर्तमान समय में, रोनाल्डो ने यूट्यूब पर 121 मिलियन से अधिक व्यू प्राप्त किए हैं। अपनी स्टार पावर, विज्ञापन राजस्व और अपनी हालिया यूट्यूब सफलता से प्राप्त आकर्षक प्रायोजनों के साथ, रोनाल्डो ने पहले ही कुछ सौ मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई कर ली होगी।

