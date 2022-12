FIFA World Cup Qatar 2022: जीत के बावजूद विश्व कप के राउंड 16 से बाहर, मैक्सिको की टीम 1978 के बाद पहली बार नॉकआउट दौर में नहीं पहुंची

Highlights नॉकआउट में पहुंचने का फैसला गोल अंतर से हुआ। अर्जेंटीना की पोलैंड पर 2-0 की जीत के कारण हुआ। मार्टिन ने 48वें मिनट में पहला गोल किया और शावेज ने चार मिनट बाद फ्री किक पर दूसरा गोल किया।

FIFA World Cup Qatar 2022: हेनरी मार्टिन और लुई शावेज के गोल की बदौलत भले ही मैक्सिको ने बुधवार रात को फीफा विश्व कप मैच में सऊदी अरब को 2-1 से हरा दिया हो लेकिन उसकी यह कोशिश उसे नॉकआउट दौर में पहुंचाने के लिये काफी नहीं रही।

ऐसा अर्जेंटीना की पोलैंड पर 2-0 की जीत के कारण हुआ जिससे नॉकआउट में पहुंचने का फैसला गोल अंतर से हुआ। मैक्सिको की टीम 1978 के बाद पहली बार अपने ग्रुप सी से अगले दौर में पहुंचने में विफल रही। मैक्सिको की टीम पिछले सात विश्व कप के राउंड 16 में पहुंची थी।

उसके लिये मार्टिन ने 48वें मिनट में पहला गोल किया और शावेज ने चार मिनट बाद फ्री किक पर दूसरा गोल किया। मैक्सिको ने अंतिम 20 मिनट में एक और गोल करने का भरसक प्रयत्न किया जिसमें उरीयल एंटुना का 87वें मिनट में किया गया प्रयास ऑफसाइड करार कर दिया गया। लेकिन टीम एक और गोल नहीं कर पायी।

अर्जेंटीना ने पोलैंड को 2-0 से हराकर विश्व कप के राउंड 16 में प्रवेश किया

अर्जेंटीना ने दूसरे हाफ में किये गये दो गोल की मदद से बुधवार रात फीफा विश्व कप ग्रुप सी मैच में पोलैंड को 2-0 से हराकर नॉकआउट चरण के लिये क्वालीफाई किया। उसके लिये एलेक्सिस मैक एलिस्टर ने 46वें मिनट में और जूलियन अल्वारेज ने 67वें मिनट में गोल दागे।

स्टार फुटबॉलर लियोनल मेस्सी की टीम ग्रुप सी में पहले स्थान पर रही जिससे वह नॉकआउट दौर में शानिवार को आस्ट्रेलिया के सामने होगी जिसने हैरान करते हुए अगले दौर में जगह बनायी। विश्व कप के शुरुआती मैच में सऊदी अरब से मिली 1-2 की उलटफेर भरी हार के बाद अर्जेंटीना का अगले दौर में पहुंचना शानदार रहा। यह टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे बड़े उलटफेर में से एक था।

