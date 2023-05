FIFA U-20 World Cup 2023: अर्जेंटीना ने ग्वाटेमाला को 3-0 से हराकर नॉकआउट चरण में, छह बार का चैंपियन अर्जेंटीना के सामने न्यूजीलैंड, अमेरिका ने फिजी पर 3-0 की जीत दर्ज की

Highlights अर्जेंटीना को ग्वाटेमाला पर जीत दर्ज करने में कोई खास परेशानी नहीं हुई। अलेजो वेलिज, लुका रोमेरो और मैक्सिमो पेरोन ने गोल किए। अर्जेंटीना के यह लगातार दूसरी जीत है जिससे उसके छह अंक हो गए हैं।

FIFA U-20 World Cup 2023: अर्जेंटीना ने मंगलवार को ग्वाटेमाला को 3-0 से हराकर अंडर-20 विश्व कप फुटबॉल के नॉकआउट चरण में जगह बना ली। अमेरिका ने ग्रुप बी में फिजी पर 3-0 की जीत के साथ अंतिम-16 में जगह बनाने की तरफ मजबूत कदम बढ़ाए।

अर्जेंटीना को ग्वाटेमाला पर जीत दर्ज करने में कोई खास परेशानी नहीं हुई। उसकी तरफ से अलेजो वेलिज, लुका रोमेरो और मैक्सिमो पेरोन ने गोल किए। अर्जेंटीना के यह लगातार दूसरी जीत है जिससे उसके छह अंक हो गए हैं और उसका ग्रुप में कम से कम दूसरे स्थान पर रहना तय है।

🔎 Here's how Group A & B are looking... #U20WC

छह बार का चैंपियन अर्जेंटीना का अगला मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा जिसने ग्रुप ए के एक अन्य मैच में उज्बेकिस्तान से 2-2 से ड्रा खेला। न्यूजीलैंड के अब दो मैचों में चार अंक हो गए हैं। इस टूर्नामेंट में कुल 24 टीम भाग ले रही हैं।

There were no shortage of goals in our first games today! 🙌#U20WC