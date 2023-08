FIDE World Cup Chess Tournament: शतरंज विश्व कप फाइनल में मात खा गए प्रज्ञानंद, वर्ल्ड नंबर एक मैग्नस कार्लसन ने मारी बाजी, देखें वीडियो

Highlights प्रज्ञानंद 2023 FIDE विश्व कप के उपविजेता हैं! 18 वर्षीय भारतीय प्रतिभाशाली खिलाड़ी को बधाई! रजत पदक जीत लिया है।

FIDE World Cup Chess Tournament: भारतीय ग्रैंडमास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद शतरंज विश्व कप फाइनल में मात खा गए। फाइनल में दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने मात दी। कार्लसन ने 2023 FIDE विश्व कप जीत लिया है। भारतीय ग्रैंडमास्टर फिडे शतरंज विश्व कप फाइनल में बृहस्पतिवार को मैग्नस कार्लसन से पहला टाइब्रेक मुकाबला हार गए थे।

Magnus Carlson vs R Praggnanandhaa's second game ends in a draw, Carlson wins the 2023 FIDE World Cup pic.twitter.com/av43eqIX3E