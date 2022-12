FIFA World Cup 2022: अर्जेंटीना या फ्रांस, कौन जीतेगा फाइनल मुकाबला? मैनचेस्टर यूनाइटेड के पूर्व कप्तान ने की भविष्यवाणी

FIFA World Cup 2022: फीफा विश्व कप 2022 का फाइनल मुकाबला 18 दिसंबर को अर्जेंटीना और गत चैंपियन फ्रांस के साथ खेला जाएगा। दोनों देशों ने दो-दो बार प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती हैं और इस बार तीसरी बार खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरेंगी। जहां अर्जेंटीना ने साल 1978 और 1986 में विश्व चैंपियंस का ताज पहना था तो वहीं फ्रांस ने 1998 और 2018 में इस खिताब को अपने नाम किया था। इस प्रकार फ्रांस का लक्ष्य 1962 में ब्राजील के बाद बैक-टू-बैक खिताब जीतने वाली पहली टीम बनना है। हालांकि अर्जेंटीना उसे ऐसा करने देगी या नहीं, यह तो भविष्य के गर्भ में है।

बहरहाल, अब दुनियाभर के फुटबॉल फैंस को केवल फाइनल मुकाबले का इंतजार है। दोनों देशों के फैंस अपनी-अपनी टीम को विजेता के रूप में देखना चाहती हैं। अब जैसे-जैसे हाई-वोल्टेज मुकाबला निकट आ रहा है, टूर्नामेंट के इस संस्करण में विश्व चैंपियंस का ताज जीतने के लिए फुटबॉल विशेषज्ञ और प्रशंसक दोनों टीमों की जीत की भविष्यवाणी भी करते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में मैनचेस्टर यूनाइटेड के पूर्व कप्तान रॉय कीन ने फाइनल में अर्जेंटीना की जीत का समर्थन किया है।

उन्होंने कहा कि अर्जेंटीना के पास मौजूदा चैंपियन फ्रांस पर थोड़ी बढ़त है और कप्तान लियोनेल मेसी दक्षिण अमेरिकी टीम के लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। कीन ने आईटीवी फुटबॉल को बताया, "यह पेचीदा है, यह एक शानदार फाइनल है और वास्तव में इसके लिए तत्पर है।"

उन्होंने कहा, "आप मोरक्को और इंग्लैंड के खिलाफ फ्रांस को देखते हैं और आपको लगता है कि वे महान नहीं हैं, लेकिन वे काम पूरा कर लेते हैं। उन्होंने उन दो मैचों में एक गोल खाया और वह पेनल्टी थी। लेकिन अर्जेंटीना, उनके पीछे सभी समर्थन के साथ टीम की ऊर्जा और निश्चित रूप से लियोनेल मेसी, आपको कहना होगा कि वे मामूली पसंदीदा हैं।"

मैनचेस्टर यूनाइटेड के दिग्गज ने आगे स्टार स्ट्राइकर मेसी के बारे में बात की और क्रोएशिया के खिलाफ सेमीफाइनल में उनके सनसनीखेज प्रदर्शन के लिए उनकी सराहना की, जहां उन्होंने पेनल्टी के माध्यम से पहला गोल किया था और फिर 69वें मिनट में हमवतन जूलियन अल्वारेज को एक अविश्वसनीय सहायता प्रदान की। गोल कर 3-0 की बढ़त बना ली जो जीत का अंतर साबित हुई।

