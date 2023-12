Europa League 2023-24: गाकपो ने किया डबल धमाका, अंतिम 16 में लिवरपूल, ऑस्ट्रिया के एलएएसके क्लब को 4-0 से हराया, यहां देखें अंक तालिका

Highlights एईके एथेंस में 1-0 से जीत के साथ नॉकआउट दौर में पहुंच गए। जर्गेन क्लॉप की टीम ने ग्रुप ई में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। यूनियन सेंट गिलोइस से गोलरहित ड्रॉ खेला।

Europa League 2023-24: कोडी गाकपो ने डबल धमाका कर दिया। लिवरपूल ने यूरोपा लीग के अंतिम 16 में प्रवेश किया। लिवरपूल ने ऑस्ट्रिया के एलएएसके क्लब को 4-0 से हराया। ब्राइटन और होव एल्बियन गुरुवार को एईके एथेंस में 1-0 से जीत के साथ नॉकआउट दौर में पहुंच गए।

कोडी गाकपो के दो गोल और एनफील्ड में लुइस डियाज़ और मोहम्मद सलाह के गोल की बदौलत जर्गेन क्लॉप की टीम ने ग्रुप ई में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। लिवरपूल ग्रुप ई में 12 अंक लेकर चार अंकों की बढ़त बनाये हुए है। टालाउस आठ अंक लेकर दूसरे स्थान पर है, जिसने यूनियन सेंट गिलोइस से गोलरहित ड्रॉ खेला।

ग्रुप एच में लीवरकुसेन पांचों मैच जीतकर शीर्श पर है जिसने हैकेन को 2-0 से हराया। ग्रुप ए में साउसेक ने वेस्ट हैम को 2-1 से मात दी। ग्रुप बी में ब्राइटन ने एईके को 1 . 0 से हराया। यूरोप की दूसरे दर्जे की इस स्पर्धा में हर ग्रुप से शीर्ष टीम अंतिम 16 में पहुंचती है। ग्रुप जी में रोमा ने सर्वेटे से 1-1 से ड्रॉ खेला। ग्रुप सी में स्पार्टा ने रीयाल बेटिस को एक गोल से हराया। ग्रुप ई में एस्टोन विला ने लेजिया वारसॉ को हराया।

Liverpool's forwards have already registered 53 G/A in all competitions this season. Ridiculous numbers. 🔥 pic.twitter.com/Ku43PS92fn