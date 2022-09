Ethan Nwaneri: हार्वे इलियट से आगे निकले एथन नवानेरी, 15 साल और 181 दिन में डेब्यू, देखें वीडियो

Highlights नवानेरी को पहली बार आर्सेनल की मैच के दिन खेलने वाली टीम में शामिल किया गया था। माइकल आर्टेटा ने जीटेक कम्युनिटी स्टेडियम में इंजरी टाइम में पदार्पण के साथ रिकॉर्ड बनाने का मौका दिया। नवानेरी ने 15 साल और 181 दिन में ईपीएल में पदार्पण करके हार्वे इलियट को पीछे छोड़ा।

Ethan Nwaneri: एथन नवानेरी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) फुटबॉल में इतिहास कायम कर दिया। नवानेरी ने 15 साल और 181 दिन में डेब्यू किया। नवानेरी ने हार्वे इलियट को पीछे दिया। इलियट ने 16 साल और 30 दिन में डेब्यू किया था। नवानेरी को देखकर फैंस खुश हो गए।

आर्सेनल की अकादमी के एथन नवानेरी रविवार को ब्रेंटफोर्ड में टीम की 3-0 की जीत के दौरान अंतिम कुछ मिनटों के लिए मैदान पर उतकर इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) फुटबॉल मुकाबले में खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। नवानेरी को पहली बार आर्सेनल की मैच के दिन खेलने वाली टीम में शामिल किया गया था।

एथन नवानेरीः 15 साल और 181 दिन

हार्वे इलियटः 16 साल और 30 दिन

मैथ्यू ब्रिग्सः 16 साल और 68 दिन...

उन्हें मैनेजर माइकल आर्टेटा ने जीटेक कम्युनिटी स्टेडियम में इंजरी टाइम में पदार्पण के साथ रिकॉर्ड बनाने का मौका दिया। नवानेरी ने 15 साल और 181 दिन में ईपीएल में पदार्पण करके हार्वे इलियट को पीछे छोड़ा जिन्होंने 16 साल और 30 दिन की उम्र में मई 201 9 में वॉल्व्स में फुलहम के लिए पदार्पण किया था।

