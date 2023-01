English Premier League 2023: आर्सनल ने आक्सफोर्ड युनाइटेड को 3-0 से हराया, चैम्पियन मैनचेस्टर सिटी से टक्कर

Highlights आर्सनल और मैनचेस्टर सिटी का सामना 28 और 29 जनवरी को एतिहाद स्टेडियम पर होगा। जीत के साथ आर्सनल तीसरे दौर से बाहर होने से बच गई। एवर्टन, क्रिस्टल पैलेस, नॉटिंघम फोरेस्ट, बोर्नमाउथ , ब्रेंटफोर्ड, न्यूकैसल, चेलसी और एस्टोन विला निचली लीग की टीमों से हारकर बाहर हो चुके हैं।

English Premier League 2023: आर्सनल ने तीसरे दर्जे की टीम आक्सफोर्ड युनाइटेड को 3 . 0 से हराकर एफए कप के अगले दौर में प्रवेश कर लिया जहां उसका सामना इंग्लिश प्रीमियर लीग चैम्पियन मैनचेस्टर सिटी से होगा। आर्सनल के लिये मोहम्मद एलनेनी ने पहला गोल किया जबकि एडी एन ने दो गोल दागे।

अब आर्सनल और मैनचेस्टर सिटी का सामना 28 और 29 जनवरी को एतिहाद स्टेडियम पर होगा। इस जीत के साथ आर्सनल तीसरे दौर से बाहर होने से बच गई। इससे पहले एवर्टन, क्रिस्टल पैलेस, नॉटिंघम फोरेस्ट, बोर्नमाउथ , ब्रेंटफोर्ड, न्यूकैसल, चेलसी और एस्टोन विला निचली लीग की टीमों से हारकर बाहर हो चुके हैं।

Every goal is another confidence boost for Eddie Nketiah. Seven for the season, and showing every game that he’s good enough for #Arsenal. The more minutes he gets, the better he will become. #afc#OXFARS



