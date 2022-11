England vs Iran FIFA World Cup 2022: इंग्लैंड ने ईरान को रौंदा, 6-2 से शानदार जीत, देखें वीडियो

Highlights ईरान के लिए मेहदी तरेमी ने दोनों गोल किए। रहीम स्टर्लिंग, जैक ग्रीलिश, जूड बेलिंगहैम और मार्कस रैशफोर्ड ने एक-एक गोल किया। इंग्लैंड ने 2022 कतर विश्व कप में अपने आगमन को शुरुआत शानदार तरीके से की।

England vs Iran FIFA World Cup 2022:इंग्लैंड ने 2022 कतर विश्व कप में अपने आगमन को शुरुआत शानदार तरीके से की। ग्रुप बी मैच में ईरान पर 6-2 की शानदार जीत दर्ज की। बुकायो साका ने 2 गोल, जबकि रहीम स्टर्लिंग, जैक ग्रीलिश, जूड बेलिंगहैम और मार्कस रैशफोर्ड ने एक-एक गोल किया। ईरान के लिए मेहदी तरेमी ने दोनों गोल किए।

इंग्लैंड फ़ुटबॉल टीम के कप्तान हैरी केन खलीफ़ा इंटरनेशनल स्टेडियम में एक नई ऊर्जा से शुरुआत की। मार्कस रैशफोर्ड और बुकायो साका के अच्छे प्रदर्शन की बदौलत इंग्लैंड ने कतर में अपने अभियान की शुरुआत शानदार शैली में की है। रहीम स्टर्लिंग ने अपना खाता खोला। पहले मुकाबले में थ्री लायंस ने ईरान को 6-2 से हरा दिया।

🦁 @England got their #FIFAWorldCup campaign off to a flyer!#Qatar2022