Durand Cup 2023 Final: 16-16 बार डूरंड कप पर कब्जा, कल कौन मारेगा बाजी, चिर प्रतिद्वंद्वी ईस्ट बंगाल और मोहन बागान सुपर जायंट्स में खिताबी टक्कर, जानें शेयडूल और कहां देखें लाइव मैच

Durand Cup 2023 Final: इमामी ईस्ट बंगाल और मोहन बागान सुपर जायंट्स के बीच कोलकाता में कल फाइनल खेला जाएगा। डूरंड कप के 132वें संस्करण का फाइनल कोलकाता के विवेकानन्द युवा भारती क्रीड़ांगन में खेला जाएगा। मोहन बागान और ईस्ट बंगाल एशिया के सबसे पुराने टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे सफल टीमें रही हैं, जिन्होंने 16-16 बार डूरंड कप जीता है।

मोहन बागान सुपर जायंट्स रविवार को यहां डूरंड कप के फाइनल में खिताब के लिए चिर प्रतिद्वंद्वी ईस्ट बंगाल एफसी से भिड़ेगा जो टूर्नामेंट के 2004 फाइनल का दोहराव होगा। सॉल्ट लेक स्टेडियम में दो दिग्गज क्लबों के बीच यह मुकाबला तनाव और भावनाओं का द्वंद्व होगा। स्टेडियम दोनों टीमों के खेल प्रेमी हरे-महरून और लाल-सुनहले रंग की जर्सी से भरा होगा।

