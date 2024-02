Cristiano Ronaldo: ‘मेसी-मेसी’ के नारे के जवाब में अश्लील इशारा!, मुश्किल में रोनाल्डो, देखें वीडियो

Highlights घटना रविवार को खेले गए मैच के दौरान हुई जिसमें अल नासर ने अल शबाब को 3-2 से हराया। वीडियो में दर्शकों को ‘मेसी मेसी’ के नारे लगाते हुए सुना जा सकता है। लियोनेल मेसी लंबे समय से पुर्तगाल के खिलाड़ी रोनाल्डो के प्रतिद्वंद्वी रहे हैं।

Cristiano Ronaldo 2024: दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी प्रो लीग में दर्शकों की तरफ कथित आपत्तिजनक इशारा करने के कारण विवादों में फंस गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार उनके इस व्यवहार की जांच की जा रही है। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में रोनाल्डो को अपने कान पकड़ते हुए और बार-बार अपनी श्रोणि के पास हाथ ले जाते हुए दिखाया गया है। ऐसा लगता है कि रोनाल्डो इस तरह का आपत्तिजनक इशारा करके अपनी टीम अल नासर की प्रतिद्वंद्वी टीम अल शबाब के समर्थकों को चिढ़ा रहे हैं। यह घटना रविवार को खेले गए मैच के दौरान हुई जिसमें अल नासर ने अल शबाब को 3-2 से हराया। इस वीडियो में दर्शकों को ‘मेसी मेसी’ के नारे लगाते हुए सुना जा सकता है।

अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेसी लंबे समय से पुर्तगाल के खिलाड़ी रोनाल्डो के प्रतिद्वंद्वी रहे हैं। यह घटना हालांकि टेलीविजन के कैमरों में कैद नहीं हुई है लेकिन 39 वर्षीय रोनाल्डो की कड़ी आलोचना हो रही है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब फुटबॉल महासंघ इस घटना की जांच कर रहा है।

रोनाल्डो को निलंबित किया जा सकता है। अल नासर का अगला मैच गुरुवार को होगा। रोनाल्डो दिसंबर 2022 में सऊदी अरब के इस क्लब से जुड़े थे। उन्होंने लीग में अभी तक सर्वाधिक 22 गोल किए हैं। इनमें अल शबाब के खिलाफ पहले हाफ में पेनल्टी पर किया गया गोल भी शामिल है।

imagine being 39 years-old and acting like this



Ronaldo is truly finished pic.twitter.com/fG1Q3yu262