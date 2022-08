Commonwealth Games 2022: पुरुषों की ट्रिपल जंप में स्वर्ण और रजत पदक, एल्डोस पॉल और अब्दुल्ला अबूबाकर ने किया कमाल, कुल मेडल की संख्या 46

Highlights एल्डोस पॉल ने 17.03 मीटर की छलांग लगाकर सोने पर कब्जा किया। अब्दुल्ला अबूबाकर ने 17.02 मीटर की छलांग लगाकर रजत जीता। अमित पंघाल और नीतू गंघास ने स्वर्ण पदक अपने नाम किये।

Commonwealth Games 2022: राष्ट्रमंडल खेलों में सुपर संडे के दिन तीन गोल्ड मेडल आ चुका है। पुरुषों की ट्रिपल जंप फाइनल में भारत के एल्डोस पॉल ने स्वर्ण और अब्दुल्ला अबूबाकर ने रजत पदक जीत लिया है। भारत के लिए यह 46 पदक है।

एल्डोस पॉल ने 17.03 मीटर की छलांग लगाकर सोने पर कब्जा किया। अब्दुल्ला अबूबाकर ने 17.02 मीटर की छलांग लगाकर रजत जीता। अबूबाकर ने अपने पांचवें प्रयास में यह दूरी तय की। बरमूडा के जाह-एनहाल पेरिनचीफ ने 16.92 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ कांस्य पदक जीता।

भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में त्रिकूद में चार पदक जीते हैं लेकिन यह पहला मौका है जब देश के दो एथलीट ने एक साथ पोडियम पर जगह बनाई है। मोहिंदर सिंह गिल ने 1970 और 1974 में क्रमश: कांस्य और रजत पदक जीता जबकि रंजीत महेश्वरी और अरपिंदर सिंह 2010 और 2014 में तीसरे स्थान पर रहे।

संदीप कुमार ने 10,000 मीटर पैदल चाल में कांस्य पदक जीता

भारत के संदीप कुमार ने राष्ट्रमंडल खेलों की पुरुषों की 10,000 मीटर पैदल चाल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। संदीप ने 38:49.21 मिनट का समय निकाला जिससे वह स्वर्ण पदक विजेता कनाडा के इवान डनफी (38:36.37) और रजत पदक विजेता आस्ट्रेलिया के डेकलान टिनगे (38:42.33) से पीछे रहे। इस स्पर्धा में एक अन्य भारतीय अमित खत्री सत्र के सर्वश्रेष्ठ समय 43:04.97 से नौंवे स्थान पर रहे।

कप्तान सविता पूनिया के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय महिला हॉकी टीम ने स्टॉपवॉच विवाद से उबरते हुए रविवार को यहां गत चैंपियन न्यूजीलैंड को शूट आउट में 2-1 से हराकर राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीता। भारतीय महिला हॉकी टीम का राष्ट्रमंडल खेलों में 16 साल में यह पहला पदक है।

भारतीय टीम मैच के अंतिम लम्हों में 1-0 से आगे चल रही थी लेकिन आखिरी 30 सेकेंड से भी कम समय में उसने विरोधी टीम को पेनल्टी कॉर्नर दे दिया। यह पेनल्टी स्ट्रोक में बदला और ओलीविया मेरी ने न्यूजीलैंड को बराबरी दिला दी जिसके बाद मुकाबला शूट आउट में खिंच गया। नियमित समय में भारत ने 29वें मिनट में सलीमा टेटे के गोल की बदौलत बढ़त बनाई थी।

"India has a very special relation with Hockey. Thus, it is certain that every Indian is proud of our exceptional women's Hockey team for winning a Bronze medal. This is the first time in many years that the women's team is on the CWG podium. Proud of the team!" tweeted PM Modi pic.twitter.com/IfdGDlzjcT