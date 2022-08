Commonwealth Games 2022: टेबल टेनिस फाइनल में सिंगापुर को 3-1 से हराकर भारत ने स्वर्ण पदक जीता, विकास ठाकुर ने रजत पर किया कब्जा

Highlights बांग्लादेश को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। बारबडोस, सिंगापुर और उत्तरी आयरलैंड को 3-0 के समान अंतर से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया था।

Commonwealth Games 2022: भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों के पुरुष टेबल टेनिस टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया। फाइनल में सिंगापुर को 3-1 से हराया। भारतीय भारोत्तोलक विकास ठाकुर ने पुरुषों के 96 किग्रा में कुल 346 किग्रा भार उठाकर रजत पदक जीत लिया है।

हरमीत देसाई और जी साथियान की जोड़ी ने योन इजाक क्वेक और यू इन कोएन पांग की जोड़ी को 13-11, 11-7, 11-5 से शिकस्त देकर भारत को शानदार शुरुआत दिलायी। लेकिन दिग्गज शरत कमल अपने लय को जारी नहीं रख सके।

#CommonwealthGames2022 | India brings home Gold after beating Singapore 3-1 in Men's Table Tennis final. pic.twitter.com/fdpWAQYbLw

सेमीफाइनल में नाइजीरिया के विश्व रैंकिंग में 15वें स्थान पर काबिज खिलाड़ी अरुणा कादरी को हराने वाले शरत पुरुष एकल के पहले मैच में झे यू क्लारेंस चीयू हार गये। सिंगापुर के खिलाड़ी ने उन्हें 11 - 7 , 12 - 14, 11 - 3, 11 - 9 से हराया।

विश्व रैंकिंग में 35 वें स्थान पर काबिज जी साथियान ने इसके बाद पांग को 12-10, 7-11 , 11-7, 11-4 से हराकर मुकाबले में भारत की वापसी करायी। हरमीत देसाई ने इसके बाद तीसरे एकल मुकाबले में चीयू को 11- 8, 11-5, 11-6 से हराकर शरत की हार का बदला लेने के साथ भारत को मुकाबले में स्वर्ण पदक दिला दी।

#CommonwealthGames2022 | Indian weightlifter Vikas Thakur bags silver in Men's 96Kg after lifting a total of 346Kg



(Photo courtesy: SAI) pic.twitter.com/DB8RrLDv8W