Champions League Football Tournament: मेस्सी और एमबाप्पे का खिताब जीतने का इंतजार और बढ़ा, बायर्न म्यूनिख ने पीएसजी को बाहर किया

Highlights पीएसजी के साथ यह प्रतिष्ठित खिताब जीतने का इंतजार और बढ़ गया। किंगस्ले कोमैन ने प्री क्वार्टर फाइनल के पहले चरण के मुकाबले में म्यूनिख की ओर से गोल दागा था। पीएसजी के एक अन्य पूर्व खिलाड़ी एरिक मैक्सिम चोपो मोटिंग और सर्गी गनाबरी ने गोल किए।

Champions League Football Tournament: बायर्न म्यूनिख ने पेरिस सेंट जर्मेन (पीएसजी) को हराकर चैंपियन्स लीग फुटबॉल टूर्नामेंट से बाहर किया जिससे लियोनल मेस्सी और काइलियान एमबाप्पे का पीएसजी के साथ यह प्रतिष्ठित खिताब जीतने का इंतजार और बढ़ गया।

म्यूनिख ने पीएसजी को 2-0 से हराकर कुल 3-0 के स्कोर के साथ क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। पीएसजी के पूर्व खिलाड़ी किंगस्ले कोमैन ने प्री क्वार्टर फाइनल के पहले चरण के मुकाबले में म्यूनिख की ओर से गोल दागा था। दूसरे चरण में पीएसजी के एक अन्य पूर्व खिलाड़ी एरिक मैक्सिम चोपो मोटिंग और सर्गी गनाबरी ने गोल किए।

