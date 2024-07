कार्लोस ने जोकोविच को लगातार दूसरे विंबलडन फाइनल में हराकर अपना चौथा स्लैम खिताब जीता

Highlights अल्काराज़ ने सात बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच को 6-2, 6-2, 7-6 (7/4) से हराया इस जीत के साथ उन्होंने अपना विंबलडन खिताब बरकरार रखा और अपना चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता स्पैनियार्ड ने 2022 यू.एस. ओपन में एक किशोर के रूप में अपना पहला स्लैम खिताब जीता

Wimbledon final 2024: कार्लोस अल्काराज़ ने रविवार को सात बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच को 6-2, 6-2, 7-6 (7/4) से हराकर अपना विंबलडन खिताब बरकरार रखा और अपना चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। यह ऑल इंग्लैंड क्लब की घास पर पिछले साल के चैंपियनशिप मैच का रीमैच था, जिसे अल्काराज़ ने पाँच सेटों में जीता था। स्पेनिश तीसरे वरीय खिलाड़ी, जो लगातार फ्रेंच ओपन और विंबलडन जीतने वाले छठे व्यक्ति बन गए हैं, ने क्रूर शक्ति का प्रदर्शन करते हुए जोकोविच को रिकॉर्ड 25वाँ मेजर जीतने से रोक दिया।

यह मैच सेंटर कोर्ट की भीड़ के सामने खेला गया जिसमें वेल्स की राजकुमारी केट भी शामिल थीं, जो कैंसर की घोषणा करने के बाद से एक दुर्लभ सार्वजनिक उपस्थिति थीं - अल्काराज के लिए यह मैच काफी आसान था, कम से कम तब तक जब तक कि वह तीसरे सेट में 5-4 के स्कोर पर जीत के लिए सर्विस करते समय तीन मैच प्वाइंट पर लड़खड़ा नहीं गए।

