ATP Ranking: फ्रेंच ओपन से पहले जोकोविच को झटका, दुनिया के नंबर टेनिस खिलाड़ी बने अल्कारेज, देखें लिस्ट

By सतीश कुमार सिंह | Published: May 23, 2023 11:25 AM

ATP Ranking: कार्लोस अल्कारेज नवीनतम एटीपी रैंकिंग में नोवाक जोकोविच को पछाड़कर दुनिया के नंबर एक पुरुष टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं, जिससे उन्हें फ्रेंच ओपन में शीर्ष वरीयता मिलेगी।

अल्कारेज जोकोविच को हटाकर पहले स्थान पर आ गए हैं।