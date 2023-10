Asian Para Games 2023: भारत को झोली में एक और गोल्ड, राइफल स्पर्धा में सिद्धार्थ बाबू ने जीता स्वर्ण पदक

Highlights एशियाई पैरा गेम्स में भारत को मिला गोल्ड सिद्धार्थ बाबू ने स्वर्ण पदक जीता अवनी लेखारा 8वें स्थान पर रहीं

Asian Para Games 2023: चीन के हांगझू में चल रहे एशियाई पैरा गेम्स 2023 में भारत का जलवा बरकरार है। भारत के सिद्धार्थ बाबू ने गुरुवार को मिश्रित 50 मीटर राइफल प्रोन एसएच1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम करते हुए देश का गौरव बढ़ाया है। सिद्धार्थ बाबू ने फाइनल में 247.7 अंकों के नए गेम रिकॉर्ड के साथ इस इवेंट में शानदार प्रदर्शन किया।

इसी इवेंट के फाइनल में अवनी लेखारा 8वें स्थान पर रहीं। सिद्धार्थ बाबू की उपलब्धि के साथ, एशियाई पैरा खेलों में भारत के स्वर्ण पदकों की संख्या अब 17 हो गई है। भारत ने गुरुवार को हांगझू में चल रहे एशियन पैरा गेम्स में रिकॉर्ड तोड़ 16वां गोल्ड मेडल हासिल किया।

