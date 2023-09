Asian Games 2023: सुतीर्था-अयहिका ने रचा इतिहास, महिला डबल टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में पहुंचीं

Highlights क्वार्टर फाइनल में, सुतीर्था और अयहिका ने 11-5, 11-5, 5-11, 11-9 से जीत हासिल की उन्होंने विश्व नंबर 2 चीनी जोड़ी पर को हराकर इतिहास रचा भारत ने एशियाई खेलों में महिला युगल स्पर्धा में कभी पदक नहीं जीता है

Asian Games 2023: सुतीर्था मुखर्जी और अयहिका मुखर्जी ने शनिवार को यहां विश्व चैंपियन चीनी जोड़ी चेन मेंग और यिडी वांग को हराकर महिला युगल सेमीफाइनल में प्रवेश किया, जिससे भारत के लिए एशियाई खेलों में ऐतिहासिक टेबल टेनिस पदक पक्का हो गया। क्वार्टर फाइनल में, सुतीर्था और अयहिका ने 11-5, 11-5, 5-11, 11-9 से जीत हासिल की और विश्व नंबर 2 चीनी जोड़ी पर जीत और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ने एशियाई खेलों में महिला युगल स्पर्धा में कभी पदक नहीं जीता है।

भारतीय खिलाड़ियों ने अपने से बेहतर विरोधियों को शुरू से ही शांत नहीं होने दिया। उम्मीद थी कि चीनी जोड़ी अपने विरोधियों पर हावी हो जाएगी, और हुआ इसके ठीक विपरीत, क्योंकि भारतीयों ने पहला गेम केवल 8 मिनट में जीत लिया। यही सिलसिला दूसरे गेम में भी चला, जहां भारतीयों ने इसे केवल 9 मिनट में ही अपने नाम कर लिया, क्योंकि चीनी खिलाड़ियों ने कई अप्रत्याशित गलतियां कीं, खासकर फोरहैंड पर। घरेलू टीम के खिलाड़ियों ने संक्षिप्त संघर्ष करते हुए तीसरा गेम जीत लिया।

