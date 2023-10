Asian Games 2023: अनु रानी ने किया कमाल, भाला फेंक में 62.92 मीटर के थ्रो के साथ जीता गोल्ड मेडल

Highlights एशियाई खेलों में भाला फेंक में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। रानी का पहला और भारत का 15वां स्वर्ण है। भारत फिलहाल 15 स्वर्ण, 26 रजत और 28 कांस्य के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर है।

Asian Games 2023: भारत की अन्नू रानी ने मंगलवार को चीन के हांगझू में एशियाई खेलों 2023 में महिलाओं के भाला फेंक फाइनल में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। रानी अपने सीज़न के सर्वश्रेष्ठ 62.92 मीटर के थ्रो के साथ शीर्ष पर रहीं।

#AsianGames | India’s Annu Rani wins the 15th Gold medal for the country and this has come courtesy of the Women’s Javelin Throw 🇮🇳



She carded her best throw of the season of 62.92 meters.#AnnuRani@YASMinistrypic.twitter.com/bbmmxFF75M