Asian Games 2023: एक और गोल्ड, भारत के खाते में 20वां स्वर्ण, अब तक 83 मेडल, दीपिका पल्लीकल और हरिंदर पाल संधू ने किया धमाल

Asian Games 2023: दीपिका पल्लीकल और हरिंदर पाल संधू ने एशियाई खेलों की स्क्वाश मिश्रित युगल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत के खाते में 20वां गोल्ड आ गया है। अभी तक भारत ने 83 मेडल जीत चुका है। भारतीय जोड़ी ने मलेशिया की आइफा बिंटी अजमन और मोहम्मद सयाफिक बिन मोहम्मद कमल के खिलाफ 11-10,11-10 से रोमांचक जीत दर्ज की।

Dipika Pallikal & Harinder Pal Sandhu won a gold medal in the squash mixed team at the Asian Games. 20th Gold for India in Asian Games.

दूसरे गेम में एक समय दीपिका और हरिंदर छह अंकों की बढ़त के साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मलेशियाई जोड़ी ने लगातार कई अंक लेकर स्कोर 10-9 से अपने पक्ष में कर लिया। लेकिन भारतीयों ने दो अंक जुटाकर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। एशियाड के इस संस्करण में यह भारत का 20वां स्वर्ण है और देश कुल 83 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर है।

Asian Games: The mixed doubles pair of Harinder Pal Sandhu and Dipika Pallikal win Gold in mixed doubles squash defeating the Malaysian pair in the final