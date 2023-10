Asian Games 2023: फाइनल में बोरगोहेन, पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल, प्रीति पंवार को 54 किलो में कांस्य, 4 खिलाड़ी को टिकट

Highlights प्रीति को मौजूदा फ्लायवेट चैम्पियन चीन की चांग युआन ने 5 . 0 से हराया। पहले तीन मिनट में प्रीति ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए घूंसे बरसाये लेकिन बाद में लय कायम नहीं रख सकी। चीनी खिलाड़ी ने जबर्दस्त आक्रामकता दिखाते हुए उसे कोई मौका नहीं दिया।

Asian Games 2023: विश्व चैम्पियन लवलीना बोरगोहेन (75 किलो) ने एशियाई खेलों में फाइनल में पहुंचकर ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया जबकि युवा मुक्केबाज प्रीति पंवार को 54 किलो सेमीफाइनल मुकाबले में हारने के बाद कांस्य से संतोष करना पड़ा। इसके साथ ही निकहत ज़रीन (50 किग्रा) प्रीति पवार (54 किग्रा) परवीन हुडा (57 किग्रा) को भी टिकट मिल गया है।

टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता लवलीना ने सेमीफाइनल में एशियाई चैम्पियनशिप रजत पदक विजेता थाईलैंड की बेसन मानिकोन को सर्वसम्मति से लिये गए फैसले में हराया। दूसरी ओर ओलंपिक कोटा हासिल कर चुकी प्रीति को मौजूदा फ्लायवेट चैम्पियन चीन की चांग युआन ने 5 . 0 से हराया। पहले तीन मिनट में प्रीति ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए घूंसे बरसाये लेकिन बाद में लय कायम नहीं रख सकी।

Reigning World Champion & Tokyo Olympic bronze medalist Lovlina Borgohain (75kg) storms into the #AsianGames2022 final with a dominating 5-0 win in the semifinals over Thailand's Maneekon Baison.



With the win Lovlina has now become the 4th Indian boxer to win the Olympic quota… pic.twitter.com/08yfbhCCdh