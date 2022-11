मनिका बत्रा ने रचा इतिहास, टूर्नामेंट में 3 बार की एशियाई चैंपियन हिना हयाता को हराकर जीता कांस्य

Highlights बत्रा एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैडलर बनीं मुकाबले में उन्होंने विश्व नंबर 6 और 3 बार की एशियाई चैंपियन हिना हयाता को 4-2 से हराया उन्होंने मुकाबले में हयाता को 11-6, 6-11, 11-7, 12-10, 4-11, 11-2 से हराया

Asian Cup Table Tennis: मनिका बत्रा ने एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैडलर बनकर इतिहास रच दिया है। इस बड़े टुर्नामेंट में उन्होंने विश्व नंबर 6 और 3 बार की एशियाई चैंपियन हिना हयाता को मुकाबले में 4-2 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। मनिका बत्रा ने शनिवार को एशियाई कप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं।

मुकाबले में बत्रा ने हिना हयाता को 11-6, 6-11, 11-7, 12-10, 4-11, 11-2 से हराकर प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। वह इससे पहले सेमीफाइनल में जापान की चौथी वरीयता प्राप्त मीमा इतो से 8-11 11-7 7-11 6-11 11-8 7-11 (2-4) से हार गई थीं। सेमीफाइनल में हार के बावजूद, भारतीय पैडलर ने प्रतियोगिता के 39 साल पुराने इतिहास में एक भारतीय द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिनिश सुनिश्चित की।

