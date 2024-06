Archery World Cup Stage 3: म्हारो बेटियों ने रचा इतिहास, विश्व कप में स्वर्ण पदकों की हैट्रिक, एस्टोनिया पर 232-229 से जीत, देखें ऐतिहासिक वीडियो

Highlights Archery World Cup Stage 3: शंघाई और येचिओन में आयोजित पिछले चरणों में स्वर्ण पदक जीते थे। Archery World Cup Stage 3: तीरंदाजी विश्व कप स्टेज -3 के फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। Archery World Cup Stage 3: लिसेल जाटमा, मीरी मैरिटा पास और मैरिस टेट्समैन को 232-229 से हराया।

Archery World Cup Stage 3: म्हारो बेटियों ने कमाल कर इतिहास रच दिया। दुनिया में शीर्ष स्थान पर कायम भारतीय कंपाउंड महिला टीम की खिलाड़ी ज्योति सुरेखा वेन्नम, अदिति स्वामी और परनीत कौर ने शनिवार को तुर्की के अंताल्या में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज -3 के फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय तिकड़ी ने खिताबी मुकाबले में छठी रैंकिंग वाले एस्टोनिया (232-229) को हराकर 2024 के तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक की हैट्रिक खिताब अपने नाम किया। टीम ने इस साल की शुरुआत में शंघाई और येचिओन में आयोजित पिछले चरणों में स्वर्ण पदक जीते थे।

