Archery World Cup 2023: भारतीय तीरंदाज वेनम ने किया धमाल, दूसरा स्वर्ण पदक पर किया कब्जा, फाइनल में 150 में से 149 अंक बनाकर लोपेज को हराया

Highlights कंपाउंड मिश्रित टीम का स्वर्ण पदक जीतकर भारत का खाता खोला था। आज दूसरा स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तुर्किये में विश्व कप चरण एक में कंपाउंड वर्ग में व्यक्तिगत स्वर्ण जीता।

Archery World Cup 2023: भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेनम ने कमाल कर दिया। आज दूसरा स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तुर्किये में विश्व कप चरण एक में कंपाउंड वर्ग में व्यक्तिगत स्वर्ण जीता। इससे पहले कंपाउंड मिश्रित टीम का स्वर्ण पदक जीतकर भारत का खाता खोला था।

फाइनल में 150 में से शानदार 149 रन बनाकर कोलंबियाई लीजेंड सारा लोपेज को हराया। यह ज्योति का पहला व्यक्तिगत विश्व कप चरण का स्वर्ण है। ज्योति सुरेखा वेनम और उनकी जोड़ीदार ओजस देवताले ने शनिवार को यहां चीनी ताइपे की टीम को 159-154 से हराकर विश्वकप तीरंदाजी के पहले चरण में कंपाउंड मिश्रित टीम का स्वर्ण पदक जीतकर भारत का खाता खोला।

#ArcheryWorldCup



Jyothi Surekha Vennam 🥇🇮🇳



🎯 A superb 149 out of 150 in the final to defeat Colombian legend Sara Lopez. This is Jyothi's first individual World Cup stage gold and what a way to win it. 🔥



🎥 World Archerypic.twitter.com/F2cCQ1JNts