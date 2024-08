पदक जीतने के बाद भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने देशवासियों से की यह विनती

Paris Olympics 2024: पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर देश को चौथा कांस्य पदक दिलाया है। इस जीत में कप्तान हरमनप्रीत सिंह का अहम योगदान रहा। भारत के लिए दोनों ही गोल हरमनप्रीत सिंह ने किए। पदक जीतने के बाद भारतीय हॉकी टीम के कप्तान ने देशवासियों से एक अनुरोध किया। जिसमें उन्होंने सभी से हॉकी को अधिक से अधिक समर्थन करने को कहा।

साथ ही उन्होंने वादा किया कि ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम और भी अच्छा प्रदर्शन करती रहेगी। हरमनप्रीत सिंह ने कहा, "मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया हॉकी का अधिक से अधिक समर्थन करें - मैं हर भारतीय से वादा करता हूं कि हम कड़ी मेहनत करेंगे और अगले ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन करेंगे।"

यह टोक्यो 2020 में कांस्य पदक के बाद ओलंपिक में पुरुष हॉकी में भारत की लगातार दो पदक जीत है। भारत ने आखिरी बार पुरुष हॉकी में लगातार ओलंपिक पदक 1968 और 1972 में हासिल किए थे। भारत ने इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, जो 1980 के खेलों के बाद उसका पहला ओलंपिक हॉकी पदक था।

Harmanpreet Singh said "I request everyone please support Hockey more & more - I promise every Indian that we will work hard & do better in the next Olympics". pic.twitter.com/2uZwy3tMSi