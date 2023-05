अदिति अशोक विश्व रैंकिंग में शीर्ष 50 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बनी

Highlights अदिति ने औसतन 1.89 अंक बनाए और रैंकिंग में 15 स्थानों की छलांग लगाई वर्तमान में महिला गोल्फ विश्व रैंकिंग में 49वें स्थान पर है उन्होंने यह उपलब्धि LPGA फाउंडर्स कप में अपने टी5 स्थान पर रहने के बाद हासिल की

नई दिल्ली: अदिति अशोक विश्व रैंकिंग में शीर्ष 50 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बन गईं। उन्होंने यह उपलब्धि एलपीजीए फाउंडर्स कप में अपने टी5 स्थान पर रहने के बाद हासिल की है। अदिति ने औसतन 1.89 अंक बनाए और रैंकिंग में 15 स्थानों की छलांग लगाई और वर्तमान में महिला गोल्फ विश्व रैंकिंग में 49वें स्थान पर है।

यूएसए की नेली कोर्डा 8.40 अंकों के औसत के साथ शीर्ष पर बनी हुई हैं, इसके बाद कोरिया के जिन यंग को हैं, जो न्यूजीलैंड के 7.84 के लिडिया को को पीछे छोड़ते हुए 8.38 औसत अंकों के साथ एक पायदान आगे हैं। जिन यंग ने एलपीजीए फाउंडर्स कप जीता, जिसके कारण उनके अंकों में वृद्धि हुई और नेता कोर्डा के साथ अंतर लगभग समाप्त हो गया।

History made! 🚨



Aditi Ashok becomes the 1st ever Indian Golfer to breach the Top 50 World Rankings! 🔥



She is currently ranked 49. 🇮🇳💪#Golf#AditiAshok#SKIndianSports#CheerForAllSportspic.twitter.com/MhQC4hdo1N