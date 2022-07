Bhagwani Devi Dagar: भगवानी देवी डागर ने रचा इतिहास, 94 साल की उम्र में वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण सहित तीन पदक जीतीं, देखें वीडियो

Highlights 94 साल की उम्र में वह पूरी दुनिया के लिए प्रेरणास्रोत बन गई हैं। उपलब्धि से युवाओं में उत्साह बढ़ेगा। वरिष्ठ नागरिक श्रेणी में 100 मीटर फर्राटा दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता।

नई दिल्लीः 94 साल की उम्र में भगवानी देवी डागर ने इतिहास रच दिया। भारत के लिए वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दौड़ में स्वर्ण पदक और शॉट पुट में 2 कांस्य पदक जीता है। उन्होंने कहा, "मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरे देश में पदक जीतकर लाई हूँ। अपने देश का नाम और रोशन करूंगी।"

हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फिनलैंड में आयोजित 2022 वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण सहित तीन पदक जीतने पर 94 वर्षीय भगवानी देवी को सोमवार को बधाई दी। खट्टर ने हरियाणा निवासी देवी को बधाई देते हुए कहा कि 94 साल की उम्र में वह पूरी दुनिया के लिए प्रेरणास्रोत बन गई हैं।

"I am very happy...have made my country proud by winning medals in another country," says 94-year-old Bhagwani Devi Dagar on winning gold and 2 bronze for India at the World Masters Athletics Championships in Finland pic.twitter.com/KCaDWbGUW2