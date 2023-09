19th Asian Games: सरबजोत सिंह और दिव्या टीएस ने रजत पदक पर साधा निशाना, निशानेबाजी में अभी तक 19 पदक जीते

Highlights चीन के झांग बोवेन और जियांग रेंशिन की जोड़ी ने फाइनल 16 . 14 से जीता। क्वालीफिकेशन में सरबजोत ने 291 स्कोर किया। दोनों का कुल स्कोर 577 रहा।

19th Asian Games: भारत ने शनिवार को हांगझू में चल रहे एशियाई खेल 2023 के 7वें दिन निशानेबाजी में रजत पदक जीता। भारत के सरबजोत सिंह और दिव्या टीएस को 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम फाइनल में चीन के खिलाफ करीबी हार का सामना करना पड़ा। भारतीय 14-16 से हार गए।

भारत की पदक तालिका:

सोना: 8

रजत: 13

कांस्य: 13

क्वालीफिकेशन में सरबजोत ने 291 स्कोर किया जबकि दिव्या का स्कोर 286 रहा। दोनों का कुल स्कोर 577 रहा और वे क्वालीफिकेशन में चीन से एक अंक आगे रहे थे। फाइनल में चीनी जोड़ी ने बाजी मार ली। भारत ने इन खेलों में निशानेबाजी में छह स्वर्ण, आठ रजत और पांच कांस्य समेत 19 पदक जीत लिए हैं।

एथलेटिक्स में, मुरली श्रीशंकर ने पुरुषों की लंबी कूद फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है और ज्योति याराजी नित्या रामराज ने महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ फाइनल में जगह बना ली है। दो बड़े मुकाबलों में भारत का सामना पाकिस्तान से है।

