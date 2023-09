19th Asian Games: प्रीति को पेरिस ओलंपिक का कोटा, लवलीना ने विपक्षी खिलाड़ी को 5-0 से हराकर पदक पक्का किया

Highlights प्रीति ने विचलित हुए बिना पहले दौर में 3 . 2 की बढ़त बना ली। मुक्केबाजों ने एक दूसरे पर जमकर घूंसे बरसाये लेकिन सटीक नहीं लगे। फाइनल में पहुंचने वाले मुक्केबाजों को पेरिस ओलंपिक का कोटा मिलेगा।

19th Asian Games: भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार और लवलीना बोरगोहेन ने कमाल कर दिया। बोरगोहेन ने एशियाई खेलों की मुक्केबाजी स्पर्धा के 75 किलो वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया है। पवार ने एशियाई खेलों में शनिवार को महिलाओं के 54 किलो सेमीफाइनल में प्रवेश करके पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल किया और पदक भी पक्का कर लिया।

Boxer Preeti Pawar (54kg) assures India of a medal at Asian Games and secures Paris Olympics quota by progressing into semifinals — Press Trust of India (@PTI_News) September 30, 2023

उन्नीस वर्ष की प्रीति ने तीन बार की विश्व चैम्पियनशिप पदक विजेता और मौजूदा एशियाई चैम्पियन कजाखस्तान की जाइना शेकेरबेकोवा को 4 . 1 से हराया। प्रीति ने आक्रामक शुरुआत की लेकिन उसकी अनुभवी प्रतिद्वंद्वी ने कई बार उसके रक्षण में सेंध मारी। इसके बावजूद प्रीति ने विचलित हुए बिना पहले दौर में 3 . 2 की बढ़त बना ली।

Preeti Pawar, a 19-year-old boxer, has made it to the quarterfinals in the women's 54kg category at the #AsianGames in #Hangzhou. pic.twitter.com/ECA9ydsBbJ — The New Indian Express (@NewIndianXpress) September 24, 2023

आखिरी तीन मिनट में दोनों मुक्केबाजों ने एक दूसरे पर जमकर घूंसे बरसाये लेकिन सटीक नहीं लगे। कजाखस्तान की खिलाड़ी पर थकान हावी हो गई और प्रीति ने आक्रामकता बरकरार रखते हुए जीत दर्ज की। इससे पहले निकहत जरीन ने भी ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया था। महिला वर्ग में 50 किलो, 54 किलो, 57 किलो और 60 किलो में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले और 66 किलो तथा 75 किलो में फाइनल में पहुंचने वाले मुक्केबाजों को पेरिस ओलंपिक का कोटा मिलेगा।

Boxer Lovlina Borgohain (75kg) assures India of medal at Asian Games by progressing into semifinals, defeats Seong Suyeon 5-0 #AsianGames#Boxing — Press Trust of India (@PTI_News) September 30, 2023

Web Title: 19th Asian Games Boxer Preeti Pawar 54kg assures India medal Paris Olympics quota Lovlina Borgohain 75kg assures India medal defeats Seong Suyeon 5-0 see video