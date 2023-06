Cyclone Biporjoy: 125 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा, टकराया समुद्री चक्रवात ‘बिपरजॉय’, गुजरात और मुंबई में बारिश, पेड़ गिरे और बिजली गुल, देखें वीडियो

Highlights मध्य रात्रि तक लैंडफॉल जारी रहेगा। तेज बारिश की संभावना है। सौराष्ट्र, कच्छ में भारी बारिश हो रही है।

Cyclone Biporjoy: समुद्री चक्रवात ‘बिपरजॉय’ गुजरात तट से टकरा गया है। गुजरात के मोरबी में चक्रवात बिपरजॉय के प्रभाव से भारी बारिश के साथ तेज आंधी चल रही है। मुंबई में भी चक्रवात बिपरजॉय का प्रभाव देखने को मिल रहा है। उच्च ज्वार की लहरें और तेज़ हवाएँ तटीय क्षेत्रों को प्रभावित कर रही हैं।

आईएमडी के महानिदेशक डॉ मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि फिलहाल यह 115-125 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। कच्छ, सौराष्ट्र में लैंडफॉल शुरू हो गया है। सौराष्ट्र, कच्छ में भारी बारिश हो रही है। आगे और तेज बारिश की संभावना है। मध्य रात्रि तक लैंडफॉल जारी रहेगा।

द्वारका में चक्रवात बिपरजॉय का प्रभाव देखने को मिल रहा है। चक्रवात के प्रभाव से पेड़ उखड़ गए। द्वारका नगर पालिका के अग्निशमन अधिकारी जितेंद्र कराडिया ने कहा कि हम मौके पर मौजूद हैं। हम मशीन से पेड़ को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। गांव भर से हमें अब तक पेड़ गिरने, मकान की छत गिरने की कई फरियाद मिल चुकी है। हम बचावकार्य में जुटे हैं।

#CycloneBiparjoy | The landfall process has commenced...Upto midnight the landfall process will continue, says IMD. pic.twitter.com/yzf3gmGwWW — ANI (@ANI) June 15, 2023

टीम 6 एनडीआरएफ ने रूपेन बंदर के निचले इलाके से 72 नागरिकों (पुरुष-32, महिला-25, बच्चे-15) को निकालकर एनडीएच स्कूल, द्वारका में स्थानांतरित किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने ‘बिपरजॉय’ के बृहस्पतिवार देर रात तक गुजरात के कच्छ जिला स्थित जखौ बंदरगाह के नजदीक ‘बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान’ के रूप में टकराया।

#WATCH | #CycloneBiparjoy | "...It will hit the coast between Karachi and Mandvi and close to Jakhau port of Gujarat. This is now located about 70 kilometres away from Jakhau port in the Arabian Sea. It is moving at a speed of about 15 kmph...Hence, the landfall process has… pic.twitter.com/QlG1CxJgVY — ANI (@ANI) June 15, 2023

तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की आशंका के मद्देनजर आठ तटीय जिलों से 94,000 से अधिक लोगों को निकाला गया है। अधिकारियों ने कहा कि एनडीआरएफ की 15 टीम और एसडीआरएफ की 12 टीम के अलावा भारतीय सेना, नौसेना, वायु सेना, भारतीय तट रक्षक और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों को राहत एवं बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है।

#WATCH | Gujarat | Heavy rainfall, accompanied by strong winds, continues in Morbi as an impact of #CycloneBiparjoy.



The landfall process has commenced over the coastal districts of Saurashtra and Kutch and it will continue until midnight, says IMD pic.twitter.com/xzIFwCxP1U — ANI (@ANI) June 15, 2023

वहीं, वायु सेना ने ट्वीट किया, ‘‘च्रकवात बिपारजॉय के टकराने के बाद राहत एवं बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायु सेना ने तैयारी की है। चक्रवात के कारण उत्पन्न होने वाली आकस्मिकताओं से निपटने के लिए वायु सेना नागरिकों की सहायता करने को प्रतिबद्ध है।’’

#WATCH | Heavy rainfall, accompanied by strong winds, continues in Morbi as an impact of #CycloneBiparjoy.



The landfall process has commenced over the coastal districts of Saurashtra and Kutch and it will continue until midnight, says IMD pic.twitter.com/6yFda6sf5E — ANI (@ANI) June 15, 2023

एक अधिकारी ने कहा, ‘‘सेना ने भुज, जामनगर, गांधीधाम के साथ-साथ नलिया, द्वारका और मांडवी में अग्रिम स्थानों पर 27 राहत टुकड़ियां तैनात की हैं। वायुसेना ने वड़ोदरा, अहमदाबाद और दिल्ली में एक-एक हेलीकॉप्टर को तैयार रखा है। नौसेना ने बचाव और राहत के लिए ओखा, पोरबंदर और बकासुर में 10-15 टीम को तैनात किया है, जिनमें से प्रत्येक में पांच गोताखोर और अच्छे तैराक शामिल हैं।’’

Web Title: Cyclone Biporjoy Wind speed up to 125 kmph collided Gujarat and Mumbai with strong wind rain, trees fell and power cut, watch video