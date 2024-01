वीडियो: सोलापुर में अपने बचपन को याद कर पीएम मोदी भावुक हुए, गरीबों के लिए बने 15,000 नवनिर्मित घरों को हाउसिंग सोसाइटी को समर्पित किया

Highlights सोलापुर में अपने बचपन को याद कर पीएम मोदी भावुक हुए पीएमएवाई-शहरी आवास के पूरा होने पर चर्चा करते हुए पीएम मोदी भावुक हो गए गरीबों के लिए बने 15,000 नवनिर्मित घरों को हाउसिंग सोसाइटी को समर्पित किया

नई दिल्ली: महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-शहरी) आवास योजना के जीवन बदलने वाले प्रभाव के बारे में बात करते समय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। शुक्रवार को सोलापुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए पीएम मोदी ने 15,000 नवनिर्मित घरों को रायनगर हाउसिंग सोसाइटी को समर्पित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 22 जनवरी को अपने घरों को राम ज्योति से जगमगाने को भी कहा।

